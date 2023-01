Oto pierwsze chwile życia młodego walenia. "Trudno ująć w słowa, jak piękne to było"

Zwierzę zachowywało się dziwnie

- Zazwyczaj gdy widzisz krew w wodzie, nie jest to dobry znak - opowiedziała w rozmowie z portalem LA Times Stacie Fox, współorganizatorka rejsu. - Ale ja pomyślałam, że to może być rodząca samica. Natychmiast poinformowałam o tym kapitana i zaczęłam robić zdjęcia.

Fox powiedziała, że noworodek walenia wyglądał jak "mały ogórek". Podczas pierwszych chwil życia młodego osobnika, matka nie oddalała się od statku, a w pewnym momencie nawet lekko szturchnęła jego burtę, wprowadzając go w kołysanie.

- Trudno ująć w słowa, jak piękne to było - dodała Fox. - Zawsze chciałam zobaczyć narodziny walenia, ale nigdy nie myślałam, że to się faktycznie stanie.

ENEX/Capt. Dave’s Dolphin and Whale Watching Safari

Młody pływacz szary z Kalifornii ENEX/Capt. Dave’s Dolphin and Whale Watching Safari

Częsty gość w Kalifornii

Pływacze szare zamieszkują wody północnego Oceanu Spokojnego. Zwierzęta znane są z rekordowo dalekich migracji, jakie odbywają każdego roku - w drodze z Arktyki do wybrzeży Stanów Zjednoczonych i z powrotem pokonują co najmniej 16 tysięcy kilometrów. Dorosłe osobniki dorastają do 15 metrów długości i ważą ponad 31 tysięcy kilogramów. Te masywne ssaki są często widywane u wybrzeży Kalifornii.