Domy na skraju przepaści. "Co minutę można usłyszeć trzaskanie"

Osuwisko, do którego doszło w sobotę w kalifornijskim Rolling Hills, cały czas się pogłębia. Około dwunastu domów już znajduje się na skraju przepaści. - To najbardziej szokująca rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam - powiedziała Janice Hahn, nadzorczyni hrabstwa Los Angeles.

Mieszkańcy co najmniej dwunastu domów w mieście Rolling Hills w Kalifornii musieli poszukać bezpieczniejszego miejsca. Przyczyną ich ewakuacji było podejrzane pękanie ścian domów i wyciek wody z kanalizacji. Około 16 osób miało jedynie 20 minut na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy. Potem doszło do osuwiska - część budynków zaczęła się zawalać, a inne przesuwać wraz ze spadającą w głąb kanionu ziemią.

Wciąż się pogłębia

Według nadzorczyni hrabstwa Los Angeles Janice Hahn, niektóre budynki zostały wyrwane z fundamentów, a ziemia nadal się osuwa. Do poniedziałkowego popołudnia ciąg kamienic, które kiedyś stały wysoko na klifie, osunął się prawie do poziomu ulicy. Świadkowie twierdzą, że co jakiś czas słychać podejrzane trzaskanie i niepokojące dudnienie czegoś, co pęka lub spada w dół.