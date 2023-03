Najsilniejsze tornado od 40 lat. "Zrobiło się bardzo głośno. Nigdy czegoś takiego nie widziałem"

Tornado nawiedziło w środę miasto Montebello, położone niedaleko Los Angeles w Kalifornii. Około godziny 11.20 czasu lokalnego przez przemysłową dzielnicę miejscowości przetoczyły się porywy wiatru osiągające prędkość do 177 kilometrów na godzinę.

Najsilniejsze od 40 lat

Jak przekazał oddział Krajowej Służby Pogodowej (NWS) w Los Angeles, tornado szalało przy ziemi przez około dwie minuty, co wystarczyło jednak, żeby poczynić spore szkody. Siedemnaście budynków zostało uszkodzonych, z czego jedenaście znacząco. Wiatr wyrwał z korzeniami jedno drzewo, a także złamał słup wysokiego napięcia, który zniszczył pobliski transformator.

"To najsilniejsze tornado w rejonie Los Angeles od marca 1983 roku" - przekazała NWS.

- Mieszkam w Kalifornii od 1965 roku. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Trzęsienia ziemi, owszem, do tego jesteśmy przyzwyczajeni - dodał Turner.

Zniszczenia w parku i na cmentarzu

Był to kolejny dzień ekstremalnej pogody w Kalifornii. We wtorek porywisty wiatr był przyczyną śmierci co najmniej pięciu osób, które zginęły przygniecione przez łamiące się drzewa. Około 92 tysięcy domów zostało pozbawionych prądu, a 14 tysiącom ludzi - w większości mieszkańcom hrabstwa Tulare - nakazano ewakuację.