Zima wróciła do Kalifornii. "Ludzie nie są przygotowani na śnieg w maju"

Do Kalifornii wróciła zima. W poniedziałek wiele dróg w obrębie gór Sierra Nevada było przysypanych śniegiem. Jak zauważył Chris Lotito, pracownik pomocy drogowej i kierowca ciężarówki, pogoda tym razem naprawdę zaskoczyła kierowców.

- Ludzie nie są przygotowani na śnieg w maju. Nie mam łańcuchów, bo jest maj, wszystkie już wyjąłem z ciężarówki - opowiadał. Jak dodał, gotów był nawet komuś zapłacić za użyczenie ich, ale nikt nie miał pasujących do dużego pojazdu. - Poczekam [na poprawę warunków - przyp. red.], słońce już nadchodzi - dodał.

Ceny łańcuchów wzrosły

Nie tylko on postanowił przeczekać zimowy akcent w maju. Kim i Abby wybrały się z Roseville do Reno, gdzie mieści się University of Nevada. Jedna z nich miała zdawać egzamin.