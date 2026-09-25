Świat Lwy morskie chorują przez El Nino Krzysztof Posytek |

El Nino zagraża lwom morskim Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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W czwartek Marine Mammal Center, centrum opieki nad ssakami morskimi z San Francisco w Kalifornii, odpowiedziało na zgłoszenie z hrabstwa Monterey dotyczące lwa morskiego w potrzebie. Zespół schwytał zwierzę i przetransportował je do swojego punktu medycznego, aby sprawdzić stan jego zdrowia.

Jak powiedział Giancarlo Rulli, rzecznik centrum, takich zgłoszeń może być w najbliższym czasie więcej. Wszystko przez El Nino, które podnosi temperaturę na powierzchni wód Oceanu Spokojnego. - Oceanografowie przebywający w ostatni weekend na Pacyfiku donieśli, że odnotowano tam najwyższą temperaturę wód oceanicznych od ponad 150 lat - przyznał Rulli.

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Jak El Nino zagraża ssakom morskim

El Nino zagraża ssakom morskim na kilka sposobów. Wyższa temperatura wód wywołana przez to zjawisko zaburza łańcuch pokarmowy - ryby, którymi żywią się ssaki morskie, migrują poza Zatokę Kalifornijską, przez co lwy morskie nie mają wystarczająco dużo pożywienia.

Ponadto El Nino nasila zakwity glonów. Na początku września Marine Mammal Center poinformowało, że na jednej z plaż w San Francisco padł chory lew morski. Jak wyjaśnił ośrodek, u zwierzęcia zaobserwowano drgawki, które były prawdopodobnie wywołane działaniem neurotoksyny wytworzonej przez glony.

El Nino zagraża lwom morskim Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Może być jeszcze gorzej niż w 2015 roku

2015 rok, gdy panowało silne El Nino, był jednym z najbardziej pracowitych dla Marine Mammal Center w historii. - Odnotowaliśmy rekordową liczbę chorych i niedożywionych ssaków morskich - przyznał Rulli. Organizacja uratowała wówczas ponad 1800 zwierząt, w tym przeszło 1000 lwów morskich.

W tym roku sytuacja może być jeszcze gorsza, ponieważ 19 września w środkowo-wschodniej wschodniej części Pacyfiku zanotowano najwyższą temperaturę powierzchni wody w historii pomiarów. Rulli zaapelował do mieszkańców, by pomogli centrum w ratowaniu lwów morskich i innych zwierząt narażonych na skutki El Nino.