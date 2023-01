Kalifornia. Półwysep może stać się wyspą? "Na coś takiego nie da się przygotować"

Kalifornia zmaga się ze skutkami gwałtownych burz, które nawiedzają stan od kilku tygodni. Mieszkańcy wybrzeża przygotowują się na kolejne uderzenia gwałtownej pogody i towarzyszące im ryzyko niszczycielskich powodzi. Naukowcy zauważają jednak, że nawet tak obfite opady deszczu nie wystarczą, by całkowicie zlikwidować skutki panującej w regionie suszy.

Agencja Reuters podała, że według najnowszych ustaleń w Kalifornii w wyniku grudniowych i styczniowych burz zginęło co najmniej 19 osób.

"Proszę, rozpocznijcie przygotowania"

Ulewne opady spowodowały wezbrania rzek. Na południe od San Francisco mieszkańcy Półwyspu Monterey przygotowują się na ewentualność odcięcia od reszty Kalifornii. Poziom wody w rzekach wzrósł tak mocno, że półwysep może zamienić się w wyspę. Do takiej sytuacji doszło już raz, podczas gigantycznych powodzi w 1995 roku.

- Jeśli ktokolwiek z was był tutaj w 1995, na pewno pamięta, jak po powodzi Półwysep Monterey stał się wyspą - przypomniała w szeryf hrabstwa Monterey Tina Nieto. - Przewidujemy, że ta sytuacja może się powtórzyć (...) więc proszę, rozpocznijcie przygotowania.

Cisza przed burzą

W czwartek opady deszczu zelżały, co zachęciło mieszkańców i właścicieli firm do tymczasowego powrotu do domów i biur, aby uratować jak najwięcej przedmiotów codziennego użytku oraz sprzętu służbowego.