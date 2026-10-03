Kalifornia. Szykują się na falę upału. Temperatura może przekraczać 40 stopni
Za napływ gorącego powietrza do tej części USA odpowiadać będzie układ wysokiego ciśnienia znajdujący się nad wschodnią częścią Oceanu Spokojnego i nad zachodnim wybrzeżem USA. Synoptycy zwracają uwagę na dodatkową wilgoć związaną z huraganem Rachel, który przemieszcza się nad oceanem. Wyższa wilgotność w połączeniu z ekstremalnie wysokimi temperaturami zwiększy ryzyko chorób związanych z upałem, w tym ryzyka wystąpienia udaru cieplnego.
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Na termometrach mogą być nawet 42 stopnie
Najwyższe temperatury prognozowane są w dolinach, gdzie termometry mają wskazywać od 39 do 42 stopni. W centrum Los Angeles temperatura osiągnie około 37-39 stopni, natomiast w miejscowościach nadmorskich rozciągających się od Los Angeles po Santa Barbarę prognozowane jest 32-37 stopni.
Ostrzeżenie przed ekstremalnymi upałami będzie obowiązywać na plażach i w dolinach hrabstw Los Angeles i Ventura do przyszłego czwartku do godziny 20.
NWS ostrzega, że "ekstremalnie wysokie temperatury" prawdopodobnie spowodują wartości przekraczające 38 stopni w wielu miejscach w całym stanie.
Meteorolodzy apelują o ostrożność
Meteorolodzy apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas fali upałów. Zalecają ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu, regularne picie dużej ilości płynów oraz przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach.
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Służby meteorologiczne przypominają również, aby nigdy nie pozostawiać dzieci ani zwierząt domowych bez nadzoru w samochodach. Wnętrze pojazdu może w ciągu zaledwie kilku minut nagrzać się do temperatury stanowiącej zagrożenie dla życia.