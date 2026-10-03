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Kalifornia. Szykują się na falę upału. Temperatura może przekraczać 40 stopni

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Upał w Kalifornii
Kalifornia zmaga się z falą upałów
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Ventusky
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Do południowej Kalifornii nadciągnęły upały, które tak szybko nie odpuszczą. Temperatura miejscami może sięgać nawet 42 stopni Celsjusza. Meteorolodzy ostrzegają, że wysokie wartości na termometrach mają utrzymać się przez wiele dni.

Za napływ gorącego powietrza do tej części USA odpowiadać będzie układ wysokiego ciśnienia znajdujący się nad wschodnią częścią Oceanu Spokojnego i nad zachodnim wybrzeżem USA. Synoptycy zwracają uwagę na dodatkową wilgoć związaną z huraganem Rachel, który przemieszcza się nad oceanem. Wyższa wilgotność w połączeniu z ekstremalnie wysokimi temperaturami zwiększy ryzyko chorób związanych z upałem, w tym ryzyka wystąpienia udaru cieplnego.

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Na termometrach mogą być nawet 42 stopnie

Najwyższe temperatury prognozowane są w dolinach, gdzie termometry mają wskazywać od 39 do 42 stopni. W centrum Los Angeles temperatura osiągnie około 37-39 stopni, natomiast w miejscowościach nadmorskich rozciągających się od Los Angeles po Santa Barbarę prognozowane jest 32-37 stopni.

Ostrzeżenie przed ekstremalnymi upałami będzie obowiązywać na plażach i w dolinach hrabstw Los Angeles i Ventura do przyszłego czwartku do godziny 20.

NWS ostrzega, że "ekstremalnie wysokie temperatury" prawdopodobnie spowodują wartości przekraczające 38 stopni w wielu miejscach w całym stanie.

Meteorolodzy apelują o ostrożność

Meteorolodzy apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas fali upałów. Zalecają ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu, regularne picie dużej ilości płynów oraz przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach.

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Służby meteorologiczne przypominają również, aby nigdy nie pozostawiać dzieci ani zwierząt domowych bez nadzoru w samochodach. Wnętrze pojazdu może w ciągu zaledwie kilku minut nagrzać się do temperatury stanowiącej zagrożenie dla życia.

Źródło: CBS News
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Tagi:
KaliforniaUSApogodaUpał
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