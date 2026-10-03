Świat Kalifornia. Szykują się na falę upału. Temperatura może przekraczać 40 stopni Matylda Dziechcińska |

Kalifornia zmaga się z falą upałów Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Ventusky

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Za napływ gorącego powietrza do tej części USA odpowiadać będzie układ wysokiego ciśnienia znajdujący się nad wschodnią częścią Oceanu Spokojnego i nad zachodnim wybrzeżem USA. Synoptycy zwracają uwagę na dodatkową wilgoć związaną z huraganem Rachel, który przemieszcza się nad oceanem. Wyższa wilgotność w połączeniu z ekstremalnie wysokimi temperaturami zwiększy ryzyko chorób związanych z upałem, w tym ryzyka wystąpienia udaru cieplnego.

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Na termometrach mogą być nawet 42 stopnie

Najwyższe temperatury prognozowane są w dolinach, gdzie termometry mają wskazywać od 39 do 42 stopni. W centrum Los Angeles temperatura osiągnie około 37-39 stopni, natomiast w miejscowościach nadmorskich rozciągających się od Los Angeles po Santa Barbarę prognozowane jest 32-37 stopni.

A long duration heatwave is on track to affect the area through Thursday, with high temps of 95-107. Stay hydrated, and watch for signs of heat illness in yourself & others. Never leave kids or pets in a parked car, vehicles become deadly hot quickly. #caheat #CaWx pic.twitter.com/mfruIklDVn — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 3, 2026 Rozwiń

Ostrzeżenie przed ekstremalnymi upałami będzie obowiązywać na plażach i w dolinach hrabstw Los Angeles i Ventura do przyszłego czwartku do godziny 20.

NWS ostrzega, że "ekstremalnie wysokie temperatury" prawdopodobnie spowodują wartości przekraczające 38 stopni w wielu miejscach w całym stanie.

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Meteorolodzy apelują o ostrożność

Meteorolodzy apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas fali upałów. Zalecają ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu, regularne picie dużej ilości płynów oraz przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach.

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Służby meteorologiczne przypominają również, aby nigdy nie pozostawiać dzieci ani zwierząt domowych bez nadzoru w samochodach. Wnętrze pojazdu może w ciągu zaledwie kilku minut nagrzać się do temperatury stanowiącej zagrożenie dla życia.