Sucha łąka wypełniła się feerią barw. "To jest naprawdę wspaniałe doświadczenie"

W rezerwacie Antelope Valley w południowej Kalifornii wiosna rozgościła się na dobre. W tym roku pokrywający ją kwiatowy dywan jest wyjątkowo różnorodny pod względem gatunkowym. Zjawisko jak co roku przyciągnęło tysiące turystów.

Niezwykle wilgotna zima sprawiła, że suche zbocza południowej Kalifornii pokryły się dywanami pomarańczowych i żółtych kwiatów, głównie pozłotek kalifornijskich ( Eschscholzia californica ). Zjawisko to najłatwiej zaobserwować w rezerwacie Antelope Valley California Poppy Reserve, specjalizującym się w ochronie tego gatunku.

Opady i kwiaty

- To, czego doświadczamy w tym roku, to skutek niezwykle obfitych opadów - wyjaśnił. - To poskutkowało większą różnorodnością kwiatów. Chociaż łąka wygląda spokojnie, pomiędzy gatunkami cały czas zachodzi walka o możliwość przetrwania w tym środowisku.