Rzeka atmosferyczna wyrywała drzewa i powalała linie energetyczne. Nie żyją dwie osoby

Kalifornia zmaga się z silną burzą wywołaną przez zjawisko rzeki atmosferycznej. W stan uderzyły obfite ulewy i silne podmuchy wiatru, które powalały drzewa, budynki i linie energetyczne. Gwałtowna aura przyczyniła się do śmierci co najmniej dwóch osób, a tysiące odbiorców pozostały bez dostępu do prądu.

Potężna burza rozpętała się w środę i czwartek nad Kalifornią, przynosząc ze sobą silne podmuchy wiatru i ulewne deszcze. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) przekazała w czwartek, że zjawisko najprawdopodobniej będzie się utrzymywać do końca dnia, zalewając dużą część Kalifornii ulewami do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy na godzinę. W południowej części stanu przewiduje się wiatr o porywach od 80 do ponad 112 kilometrów na godzinę, a w niektórych obszarach górskich - ponad 160 km/h.

Dwie ofiary śmiertelne

Lokalne władze podały, że do tej pory odnotowano dwie ofiary śmiertelne burzy. W nocy ze środy na czwartek zginęło dwuletnie dziecko po tym, jak powalone przez wiatr drzewo spadło na dom, w którym przebywało, w miejscowości Occidental. W czwartek rano policja z Fairfield poinformowała natomiast o śmierci 19-letniej kobiety, której samochód wpadł w poślizg na mokrej nawierzchni.

Silny wiatr zerwał linie energetyczne w całym stanie. Jak podał w czwartek rano serwis Poweroutage.us, przerwy w dostawie prądu wystąpiły u około 180 tysięcy odbiorców. W miejscowości Daly City zawalił się dach jednej ze stacji benzynowych.

Służby drogowe w San Francisco rozpoczęły w czwartek usuwanie powalonych drzew i oczyszczanie ulic z gruzu naniesionego przez silne podmuchy wiatru. W Los Angeles policja informowała o wielu zalanych ulicach.

Usuwanie skutków burzy w Kalifornii Reuters/Santa Rosa Fire Department Facebook

Ryzyko ulew, powodzi i lawin

Władze Kalifornii ostrzegły, że intensywne opady deszczu przyczynią się nie tylko do powstawania powodzi, ale także i lawin błotnych. Niewykluczone są również osuwiska, zwłaszcza na obszarach, gdzie gleba pozostaje nasiąknięta wodą po ubiegłotygodniowych powodziach.

W środę gubernator stanu Gavin Newsom ogłosił na terenie calej Kalifornii stan wyjątkowy. W części stanu, między innymi w hrabstwie Santa Cruz, zarządzone zostały ewakuacje. Niektórzy mieszkańcy postanowili zabezpieczyć swoje posesje poprzez rozkładanie worków z piaskiem.

Ostrzeżenia przed powodziami objęły duże obszary stanu, a około 600 tysięcy mieszkańców objęto alertami przed silnym, porywistym wiatrem. W obawie przed powodzią kilkadziesiąt dystryktów szkolnych odwołało zajęcia. Uczniowie zostali w domach m.in. w rejonie Zatoki San Francisco oraz hrabstwach San Mateo i Sonoma.

Usuwanie skutków burzy w Kalifornii Reuters/Santa Rosa Fire Department Facebook

Czym jest rzeka atmosferyczna?

Burza w Kalifornii to następstwo niebezpiecznego zjawiska znanego jako rzeka atmosferyczna. To rozległy tunel aerodynamiczny o krótkiej żywotności, który przenosi ogromne ilości pary wodnej z wód oceanu nad ląd. Powstaje za sprawą wąskich i porywistych strumieni wiatru. Rzeka atmosferyczna przemieszcza się na wysokości około 1,5-2 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Docierając do lądu, raptownie opada w postaci ulewnego deszczu lub intensywnych opadów śniegu.

Takie zjawisko uderzyło Kalifornię w ubiegłą sobotę. Już wtedy ostrzegano, że istnieje ryzyko kolejnego niebezpiecznego epizodu pogodowego. Pierwsze ulewy i porywy wiatru pojawiły się w środę. Ekipy ratunkowe ruszyły do pracy. Jak przekazano, miejscami może dochodzić do rozległych powodzi oraz przerw w dostawach elektryczności.

Rzeka atmosferyczna ma być tylko przedsmakiem. Jak podają meteorolodzy, za nią do Kalifornii dotrze silny front burzowy, który przyniesie dodatkową porcję opadów.

Kolejny ekstremalnie niebezpieczny epizod pogodowy to konsekwencja rozległego układu niżowego, który unosi się nad wschodnim Pacyfikiem. W nadchodzących dniach może jeszcze dawać o sobie znać - ostrzegają synoptycy.

Autor:kw,as

Źródło: Reuters, AccuWeather, PAP