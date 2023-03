Kalifornia. South Lake Tahoe pod grubą warstwą śniegu

Śniegu w South Lake Tahoe - mieście w górach Sierra Nevada - spadło w niedzielę tak dużo, że niemal w całości pokrył drogi i pojazdy, zasypał też domy. Miejscami wysokość śnieżnej warstwy dochodziła do 2,5 metra. Wygląda to spektakularnie, ale tworzy zagrożenia. Kilka budynków zostało zniszczonych, pod ciężarem śniegu i lodu zawaliły się ich dachy.

Kiedyś takie zimy były normalne

Zwyczajowo marzec to miesiąc, w którym śnieg w okolicy zaczyna się topić i spływać - podkreślają mieszkańcy. Teraz jeszcze zalega. Timothy Link w rozmowie z reporterami przyznał, że od lat nie było tak śnieżnej zimy, ale wspominał, że przed 2000 rokiem był to standard.

Fakt, że teraz spadło go znowu więcej, miejscowym co do zasady nie przeszkadza, zwłaszcza w obliczu zagrażającej suszy. Link podkreślił, że opady są "absolutnie potrzebne" i wyraził nadzieję na to, że dzięki nim poprawi się sytuacja hydrologiczna.