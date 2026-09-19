Świat Kalifornia. Puma biegała po ulicach. "Musicie wrócić do domów" Damian Dziugieł |

Puma biegała po ulicach San Francisco Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Pierwsze zgłoszenie o pumie biegającej po ulicach San Francisco pojawiło się około godziny 7.30 lokalnego czasu, niedaleko wybrzeża. Na miejsce wysłano pracowników służb zajmujących się dzikimi zwierzętami. Złapanie dzikiego kota nie było takie łatwe - zajęło kilka godzin.

Sama akcja wyglądała dość dramatycznie - zwierzę uciekło podczas próby podania środka usypiającego. Jak relacjonowały lokalne media, mieszkańcy dzielnicy Outer Sunset oraz przedstawiciele mediów musieli przenieść się w bezpieczne miejsce, gdy zwierzę zatrzymało się na chwilę na rogu ulicy i zniknęło w zaroślach. Środek udało się podać pumie dopiero pół godziny później.

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"To było trochę szalone"

W trakcie akcji mieszkańcy musieli pozostać w domach. - To było trochę szalone. Słyszeliśmy, jak przyjechała policja, a funkcjonariusze przez megafony krzyczeli do wszystkich: "Musicie się rozproszyć i wrócić do domów" - relacjonował mieszkaniec Shane Jordan. - W ciągu kilku minut dowiedzieliśmy się, że po okolicy biegała puma, więc mieliśmy sporo obaw - dodał.

Jak przekazali w mediach społecznościowych eksperci z Departamentu Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody (CDFW), samiec pumy został wypuszczony na wolność w odpowiednim miejscu. Drapieżnik miał około 2-3 lata i ważyło około 35 kilogramów. Samcowi założono specjalną obrożę wyposażoną w nadajnik GPS, która pozwoli śledzić naukowcom jego poczynania.

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Trudne losy młodych

Eksperci wytłumaczyli, że młode samce pum w Kalifornii stoją przed niezwykle trudnym wyzwaniem. Zwierzęta opuszczają rodzinę i samodzielnie muszą znaleźć terytorium, na którym nie ma innego, dominującego dorosłego samca. W wielu przypadkach zwierzęta te nie tolerują konkurencji.

Lokalne media zauważają, że to już drugi przypadek pojawienia się pumy w San Francisco. W sobotę 5 września były zgłoszenia dotyczące zwierzęcia siedzącego na drzewie w dzielnicy Panhandle. Nie wiadomo, czy chodzi o tego samego osobnika.

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