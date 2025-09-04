Pożar w historycznym miejscu. "To jest druzgocące"

4 września 2025, 7:51
Źródło:
CNN, AP, The Guardian, Reuters
Skutki pożarów na północy Kalifornii
Skutki pożarów na północy KaliforniiReuters
wideo 2/2
Skutki pożarów na północy KaliforniiReuters

Północne regiony Kalifornii zmagają się z falą pożarów wywołanych uderzeniami piorunów. Według służb ogień zajął już ponad 5500 hektarów terenu na terenie trzech hrabstw. Płomienie zniszczyły między innymi zabytkową jednostkę osadniczą, która powstała w okresie gorączki złota.

Susza i seria wyładowań atmosferycznych doprowadziły do powstania około 20 pożarów na północy Kalifornii w USA. Jak informuje Kalifornijski Departament Leśnictwa i Ochrony Pożarowej (Cal Fire), walka z żywiołem trwa na terenie hrabstw: Calaveras, Stanislaus oraz Tuolumme. Ogień pochłonął już ponad 5570 hekarów terenu i jest opanowany w zaledwie 15 procentach.

W niektórych regionach ogłoszono ewakuację mieszkańców. Żywioł sieje spustoszenie między innymi w Chinese Camp, jednostce osadniczej położonej 92 kilometry na wschód od miasta Stockton w Kalifornii. Z powodu zagrożenia władze zamknęły autostradę, która jest główną drogą łączącą San Francisco z Parkiem Narodowym Yosemite.

Zabytkowe miasto w płomieniach

Jednostka osadnicza Chinese Camp w hrabstwie Toulumme została zasiedlona przez tysiące chińskich górników w latach 50. XIX wieku. Zostali oni wypędzeni z pobliskiego obozu, które powstał w okresie gorączki złota. Jak podaje agencja Reuters, ogień zniszczył tam dziesiątki budynków, w tym dwa zabytkowe, między innymi stary przystanek dla dyliżansów. Rzeczniczka Cal Fire poinformowała, że wybudowany w 1854 roku kościół, budynek poczty oraz szkoła publiczna zostały nienaruszone.

- Kiedy płonie zabytkowy budynek, tracimy kawałek historii - powiedział Stephen Provost, autor książki "Chinese Camp: The Haunting History of California's Forgotten Boomtown" w wywiadzie dla gazety "San Francisco Chronicle". - Kiedy całe miasto tak się rozpada, to jest po prostu druzgocące - dodał.

W hrabstwach Toulumme i Calaveras ogłoszono ewakuację części mieszkańców. Z żywiołem walczą setki strażaków.

Pożar w Kalifornii
Pożar w Kalifornii2025 Cable News Network All Rights Reserved

Autorka/Autor:anw,fw/dd

Źródło: CNN, AP, The Guardian, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

USAKaliforniapożar
