Zeszła lawina błotna, samochód wpadł do oceanu

Niebezpieczne lawiny błotne

Do niebezpiecznej sytuacji doszło tam w czwartek po południu. Patrolujący okolice strażak jechał autem służbowym wzdłuż zamkniętego odcinka drogi stanowej. W pewnym momencie doszło do zejścia lawiny błotnej - mężczyzna nie wyhamował na czas i został porwany przez masę wody i błota. Pojazd wpadł do oceanu. Jak przekazały lokalne media, strażakowi udało się wydostać z samochodu. Z niewielkimi obrażeniami trafił do szpitala