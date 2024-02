Los Angeles pod zwałami błota. Wprowadzono stan wyjątkowy

Burza związana z rzeką atmosferyczną nad Kalifornią przyczyniła się do śmierci co najmniej trzech osób - przekazały lokalne media. W południowej części stanu, w tym w Los Angeles, poważnym zagrożeniem pozostają lawiny błotne i osuwiska. W ośmiu hrabstwach wprowadzono stan wyjątkowy.

Rzeka atmosferyczna nadciągnęła w niedzielę nad Kalifornię , przynosząc ze sobą ulewny deszcz i silny wiatr. Jak podał lokalny oddział amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS), w niektórych częściach hrabstwa Los Angeles do poniedziałkowego wieczoru spadło aż 300 litrów wody na metr kwadratowy. Meteorolodzy ostrzegają, że miejscami deszcz może utrzymywać się aż do wtorkowego wieczoru.

Namoknięta, ciężka ziemia

Jak poinformowały w poniedziałek wieczorem lokalne media, burza przyczyniła się do śmierci co najmniej trzech osób. W poniedziałek w Kalifornii obowiązywały ostrzeżenia przed powodziami, silnym wiatrem i burzami, a władze namawiały mieszkańców do wstrzymania się od podróży. Mimo próśb o ostrożność, departament policji Los Angeles poinformował, że od nadejścia rzeki atmosferycznej miały miejsce dziesiątki kolizji drogowych.