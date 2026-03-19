Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jest zima, a na termometrach ponad 40 stopni. Ten upał zapisuje się w historii

Upały w Kalifornii. Surferzy szukają ochłodzenia w oceanie
Upały w Kalifornii
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
W czasie kalendarzowej zimy mieszkańcy Kalifornii muszą mierzyć się z temperaturami typowymi raczej dla lata - padły liczne rekordy, a synoptycy ostrzegają, że najgorętsze dni dopiero nadejdą.

Kalifornia doświadcza bezprecedensowej fali upałów, która zapisuje się w historii Stanów Zjednoczonych. W środę odnotowano tam jedną z najwyższych temperatur kiedykolwiek zmierzonych zimą w USA - były to ponad 42 stopnie Celsjusza. Taki żar objął dolinę Coachella Valley. Co ważne - jest to również najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek odnotowano w Kalifornii w miesiącach zimowych. Są to na razie wstępne dane, jednak już teraz budzą ogromne zainteresowanie naukowców i meteorologów.

W pobliskich miejscowościach, takich jak Indio i Thermal, temperatura sięgnęła ponad 41,5 stopnia, natomiast Palm Springs odnotowało 40,5 stopnia - co jest najwyższym wynikiem w marcu w historii tego miasta. Choć największe upały występowały głównie na terenach pustynnych, niezwykle wysokie odczyty pojawiły się również w innych regionach. W South Lake Tahoe, położonym w górach Sierra Nevada, temperatura osiągnęła 24,5 stopnia, co stanowi rekord dla marca od początku pomiarów.

Tepały nie są przypadkowe

Również inne części Kalifornii - w tym rejony San Francisco i San Rosa - zmagały się z nietypowo wysokimi temperaturami. Nawet nadmorskie obszary, które zwykle pozostają chłodniejsze, doświadczały temperatur znacznie powyżej normy. Fala gorąca objęła także inne stany południowo-zachodnich USA. Rekordy padły m.in. w Reno, Las Vegas oraz Phoenix. Według prognoz kolejne dni mogą przynieść tam jeszcze wyższe temperatury.

Eksperci podkreślają, że tak ekstremalne zjawiska pogodowe nie są przypadkowe. Według analiz badaczy z Climate Central, zmiany klimatu mogły zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia tej fali upałów nawet pięciokrotnie. Zjawisko określane jest jako "letnie temperatury w środku marca", co jeszcze kilkadziesiąt lat temu było niemal nie do wyobrażenia.

Choć na weekend prognozowano lekkie ochłodzenie, szczególnie w rejonach nadmorskich, temperatury nadal miały utrzymywać się powyżej średniej dla tej pory roku. Synoptycy przewidują, że podwyższone temperatury mogą utrzymać się w południowej części Kalifornii oraz w sąsiednich stanach aż do początku kwietnia.

Autorka/Autor: Opracowała Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: San Francisco Chronicle

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHRIS TORRES

Udostępnij:
Tagi:
USApogoda
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom