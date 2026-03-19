Jest zima, a na termometrach ponad 40 stopni. Ten upał zapisuje się w historii

Kalifornia doświadcza bezprecedensowej fali upałów, która zapisuje się w historii Stanów Zjednoczonych. W środę odnotowano tam jedną z najwyższych temperatur kiedykolwiek zmierzonych zimą w USA - były to ponad 42 stopnie Celsjusza. Taki żar objął dolinę Coachella Valley. Co ważne - jest to również najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek odnotowano w Kalifornii w miesiącach zimowych. Są to na razie wstępne dane, jednak już teraz budzą ogromne zainteresowanie naukowców i meteorologów.

W pobliskich miejscowościach, takich jak Indio i Thermal, temperatura sięgnęła ponad 41,5 stopnia, natomiast Palm Springs odnotowało 40,5 stopnia - co jest najwyższym wynikiem w marcu w historii tego miasta. Choć największe upały występowały głównie na terenach pustynnych, niezwykle wysokie odczyty pojawiły się również w innych regionach. W South Lake Tahoe, położonym w górach Sierra Nevada, temperatura osiągnęła 24,5 stopnia, co stanowi rekord dla marca od początku pomiarów.

Tepały nie są przypadkowe

Również inne części Kalifornii - w tym rejony San Francisco i San Rosa - zmagały się z nietypowo wysokimi temperaturami. Nawet nadmorskie obszary, które zwykle pozostają chłodniejsze, doświadczały temperatur znacznie powyżej normy. Fala gorąca objęła także inne stany południowo-zachodnich USA. Rekordy padły m.in. w Reno, Las Vegas oraz Phoenix. Według prognoz kolejne dni mogą przynieść tam jeszcze wyższe temperatury.

Eksperci podkreślają, że tak ekstremalne zjawiska pogodowe nie są przypadkowe. Według analiz badaczy z Climate Central, zmiany klimatu mogły zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia tej fali upałów nawet pięciokrotnie. Zjawisko określane jest jako "letnie temperatury w środku marca", co jeszcze kilkadziesiąt lat temu było niemal nie do wyobrażenia.

Choć na weekend prognozowano lekkie ochłodzenie, szczególnie w rejonach nadmorskich, temperatury nadal miały utrzymywać się powyżej średniej dla tej pory roku. Synoptycy przewidują, że podwyższone temperatury mogą utrzymać się w południowej części Kalifornii oraz w sąsiednich stanach aż do początku kwietnia.