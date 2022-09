Przez "brutalną" falę upałów przerwy w dostawach prądu "mogą być nieuchronne". Wydano specjalne alerty

W Kalifornii we wtorek pojawiły się ostrzeżenia, że przerwy w dostawach prądu "mogą być nieuchronne". Rośnie bowiem zapotrzebowanie na energię elektryczną, a prognozy zapowiadają rekordowo wysokie temperatury.

- W normalny letni dzień w Kalifornii zapotrzebowanie wynosi około 30 tysiąca megawatów. W te supergorące dni sięga blisko 50 tys. megawatów - mówił w telewizji KCRA profesor energii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley Severin Borenstein. Jest on członkiem zarządu nadzorującego system energetyczny w Kalifornii Independent System Operator (ISO).

Miejscami ponad 50 stopni Celsjusza

Lokalne media nazywają wartości temperatury notowane w Kalifornii "brutalnymi". Zwracają uwagę, że np. w okolicach San Francisco, często oszczędzanych przed ekstremalnym upałem ze względu na bliskość zatoki i oceanu, może być prawie tak, jak w najgorętszym miejscu na ziemi. W Danville temperatura ma osiągnąć 48,8 stopni Celsjusza, a w Dolinie Śmierci nawet 52,2 st. C. W stolicy stanu, Sacramento, przewiduje się rekordową temperaturę 46,1 st. C.

- Jestem przyzwyczajony do śniegu, więc nienawidzę tego. Jest naprawdę gorąco, za gorąco - dodał 17-letni turysta z Bostonu Antonio Moore.

Racjonalne gospodarowanie zapasami

System ostrzegania EEA 2 obowiązuje od godziny 16:00 do 21:00. We wtorek o 17:30 został jednak zwiększony do „czerwonego” tzw. EEA 3. Według ISO wyłączenia prądu "mogą być wówczas nieuchronne".