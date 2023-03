Burze i rzeka atmosferyczna w Kalifornii. 25 litrów na metr kwadratowy w godzinę

Kalifornia zmaga się z kolejną rundą burz, które nadciągają nad ten amerykański stan od Oceanu Spokojnego. Zjawisko zwane rzeką atmosferyczną sprawiło, że od czwartku w wielu regionach występują obfite opady deszczu i śniegu. Niektóre rzeki wystąpiły z brzegów i podtopiły miasta, co zmusiło władze do przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców. Ulewy przyszły po fali śnieżyc.

Amerykańska Krajowa Służba Pogodowa (NWS) z siedzibą w Los Angeles przekazała, że burza z ulewnymi opadami deszczu, która zaatakowała w czwartek, utrzyma się do soboty. W piątek miejscami może spaść 25,4 litrów wody na metr kwadratowy. W północnej Kalifornii i na obszarach górskich spodziewane są opady mokrego, ciężkiego śniegu. Tymczasem mieszkańcy tych terenów nadal walczą ze skutkami poprzednich śnieżyc.

Wszystkiemu winne rzeki atmosferyczne

Za gwałtowną pogodę w Kalifornii odpowiada zjawisko rzek atmosferycznych. Są to tunele aerodynamiczne, które przenoszą ogromne ilości pary wodnej z ciepłych wód oceanicznych nad lądy średnich szerokości geograficznych. Docierając do lądu, rzeka atmosferyczna gwałtownie opada w postaci ulewnego deszczu lub intensywnego śniegu.

W hrabstwie San Luis Obispo wydany został nakaz ewakuacji, gdy poziom wody w rzece przepływającej przez miejscowość Oceano wzrósł na tyle, że zaczął zagrażać mieszkańcom. Z wyżej położonych partii stanu napływają informacje o problemach komunikacyjnych spowodowanych przez deszcz i śnieg. Utrudnienia występują m. in. na autostradzie międzystanowej nr 5, jednej z głównych dróg zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Gruba warstwa śniegu odcięła ludzi od świata

Śnieżyce od kilku tygodni dają się we znaki mieszkańcom obszarów górskich. Stacja CNN opisuje przypadek miejscowości Crestline w hrabstwie San Bernardino, gdzie wielu mieszkańców uwięzionych jest w domach. Warstwa śniegu miejscami przekracza półtora metra. Jedna z kobiet opowiadała, że w czwartek opuściła swój dom po raz pierwszy od 15 dni.

Powodzie i pożary

Czwartkowa burza to dziesiąte z serii gwałtownych zjawisk przyniesionych przez rzeki atmosferyczne, nawiedzające stan od kilku miesięcy. Od końca grudnia do połowy stycznia żywioł spowodował rozległe powodzie, osuwiska i zapadliska w całej Kalifornii. Zginęło wtedy co najmniej 20 osób.