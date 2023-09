Jezioro Titicaca wysycha. Zimowa fala upałów nie miała dla niego litości

Titicaca, największe jezioro Ameryki Południowej, wysycha. Po zimowej fali upałów wody zbiornika miejscami całkowicie zanikły, co ma negatywny wpływ na turystykę, handel i rolnictwo w regionie.

Susza w porze deszczowej

Bezpośrednią przyczyną ubytku wody w jeziorze Titicaca jest zimowa fala upałów, która nawiedziła region, połączona z wyjątkowo niskimi opadami. Sixto Flores, dyrektor Krajowej Służby Meteorologicznej i Hydrologicznej Peru (Senamhi) powiedział w rozmowie z CNN, że w okresie od sierpnia 2022 roku do marca 2023 r. opady były tam o 49 procent niższe niż wynosi średnia wieloletnia. Co bardziej niepokojące, jest to okres pory deszczowej, podczas której poziom wody zwykle się podnosi.