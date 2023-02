Rozległe powodzie na terenach zniszczonych przez trzęsienie ziemi

Liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii przekroczyła już 21 tysięcy. Osoby, którym udało się przeżyć katastrofę, stoją przed kolejnym wyzwaniem, jakim są rozległe powodzie. Doszło do nich w wyniku podniesienia się poziomu morza po wstrząsach.

Cztery dni po potężnej serii trzęsień ziemi, która nawiedziła pogranicze Turcji i Syrii, doszło do powodzi. Zalana została między innymi turecka prowincja Iskenderun oraz syryjskie miasteczko Al-Tloul. Do powodzi doszło, ponieważ wstrząsy sejsmiczne przyczyniły się do podniesienia poziomu morza. Woda rozlała się na otaczające tereny. W Syrii na sytuację powodziową dodatkowo wpłynęły ulewy, które były odnotowywane od tygodnia. Ponieważ przepełniły się rzeki, popękały tamy, a brązowa woda zalała pola i domy. Miejscami jej poziom może sięgać kolan.