Jest zima, ale w Hiszpanii padają rekordy gorąca

Styczeń w Hiszpanii jest gorący. Jak podała służba meteorologiczna AEMET, od początku miesiąca rekordowe wartości temperatury padły w ponad 90 miejscach w całym kraju. Nietypowe ciepło ma utrzymać się nawet do końca tygodnia.

Jak poinformowała w czwartkowym komunikacie Państwowa Agencja ds. Meteorologii (AEMET), sięgające prawie 30 stopni Celsjusza temperatury powinny utrzymać się do końca stycznia we wspólnotach autonomicznych Katalonii, Walencji, Murcji oraz w Andaluzji.

Od początku stycznia do czwartkowego popołudnia rekordowe temperatury zanotowano w ponad 90 miejscach kraju. Według hiszpańskich meteorologów najwyższą zarejestrowano w miejscowości Calles we wspólnocie autonomicznej Walencji. Słupek rtęci sięgnął tam poziomu 28,9 st. C.