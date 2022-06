Susza w Jemenie. Ludzie rozpaczliwie modlą się o deszcz

Wielu Jemeńczyków spotyka się, by wspólnie odmówić modlitwę o deszcz, zwaną Salat Al Istiska. Kraj ten od dłuższego czasu zmaga się z suszą. W ciągu ostatnich kilku dekad obserwuje się tam zmniejszenie opadów, co ma negatywny wpływ na sektor rolniczy. Ten sezon szczególnie daje się we znaki.