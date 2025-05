Jedno miasto odcięła od świata woda, drugie - masy błota

Intensywne ulewy po raz pierwszy nawiedziły karaibską wyspę pod koniec kwietnia. Z danych Narodowej Służby Meteorologicznej (SNM) w San Juan wynika, że od 27 kwietnia do 4 maja na wyspie spadło od 170 do 400 litrów deszczu na metr kwadratowy, najwięcej w centralnej części Portoryko.

Utrudnienia dla mieszkańców

W najgorszej sytuacji znalazły się górskie regiony wyspy, gdzie doszło do licznych powodzi błyskawicznych i osuwisk. W okolicach miasta Utuado podniósł się poziom rzeki Jauca. Wezbrane fale uszkodziły most prowadzący do kilku wiosek - chociaż mieszkańcom udało się zorganizować pieszą przeprawę, przez rzekę nie mogą przejechać żadne samochody.