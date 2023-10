Ziemia zatrzęsła się kilka razy. Obowiązywał alert przed tsunami

Seria trzęsień ziemi została odnotowana w poniedziałek na Pacyfiku. Wstrząsy miały magnitudę dochodzącą do 5,4 i doszło do nich na Pacyfiku, w pobliżu należących do Japonii wysp Izu. Z uwagi na lokalizację epicentrum, w części kraju obowiązywały ostrzeżenia przed tsunami.

Wstrząsy sejsmiczne zostały odnotowane w rejonie japońskich wysp Izu w poniedziałek rano. Jak podała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS), w regionie łącznie doszło do co najmniej dziewięciu trzęsień o magnitudzie od 4,7 do 5,4, z czego do jednego doszło na głębokości zaledwie 1 kilometra, niedaleko niezamieszkałej wyspy Toriszima.