Japończycy zasłonią widok na górę Fudżi

Wznosząca się nad japońską wyspą Honsiu góra Fudżi to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Kraju Kwitnącej Wiśni. Co roku fotografują ją dziesiątki tysięcy turystów, którzy w pogoni za ciekawym ujęciem nie zawsze pamiętają jednak o ludziach, którzy w cieniu Fudżi mieszkają na co dzień.