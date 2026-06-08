Świat Zamknęli ponad 100 szkół. Wszystko przez niedźwiedzia Krzysztof Posytek |

W japońskim mieście Utsunomiya pojawił się niedźwiedź Źródło wideo: Orion Street Mall Promotion Association/Reuters Źródło zdj. gł.: Orion Street Mall Promotion Association/Reuters

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W sobotę w japońskim mieście Utsonomiya, położonym około 100 kilometrów na północ od Tokio, stolicy kraju, pojawił się niedźwiedź czarny. Rano tego dnia policja otrzymała zgłoszenie od mieszkańca, który dostrzegł zwierzę w lesie nieopodal jednego z miejskich parków.

Zamknęli szkoły po obserwacji niedźwiedzia

W kolejnych dniach niedźwiedź był widziany wielokrotnie. W niedzielę kamera na jednej z głównych ulic miasta zarejestrowała zwierzę przebiegające obok dwóch przestraszonych przechodniów. Tego samego dnia niedźwiedź pojawił się na terenie jednej ze szkół. Również w poniedziałek mieszkańcy zgłaszali, że widzieli zwierzę.

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Choć nie pojawiły się doniesienia o atakach niedźwiedzia na ludzi, to władze wdrożyły środki ostrożności. W poniedziałek zamknęły 100 szkół: wszystkie 94 szkoły podstawowe i gimnazja w mieście, a także osiem liceów. Lekcji nie miało łącznie około 40 tysięcy uczniów.

Władze zaapelowały do mieszkańców, by zamknęli drzwi i okna oraz nie wystawiali koszy na śmieci na noc. W przypadku zauważenia niedźwiedzia zalecają niezbliżanie się do niego i schronienie się w najbliższym budynku. W poniedziałek policja i lokalni myśliwi wznowili poszukiwania zwierzęcia.

W japońskim mieście Utsunomiya pojawił się niedźwiedź Źródło zdjęcia: Orion Street Mall Promotion Association/Reuters

Rośnie liczba ataków niedźwiedzi w Japonii

W ostatnich latach w Japonii rośnie liczba ataków niedźwiedzi na ludzi, w tym na obszarach zurbanizowanych. W zamieszkiwanej 500 tysięcy osób Utsunomiyi, stolicy prefektury Tochigi, w ubiegłym roku odnotowano dwa niepotwierdzone przypadki obserwacji tych zwierząt.

W poprzednim tygodniu w mieście Fukushima w północno-wschodniej części Honsiu, największej wyspy archipelagu, na której znajduje się Tokio, niedźwiedź czarny zaatakował cztery osoby. Jak przekazały władze, następnie schronił się na terenie fabryki, z której uciekł policji i myśliwym pod osłoną nocy.

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