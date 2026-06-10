Świat Wyszła z samochodu i zaatakował ją niedźwiedź Anna Bruszewska |

Niedźwiedź z miasta Utsunomiya przed schwytaniem Źródło wideo: Reuters/Isamu Ebisawa Źródło zdj. gł.: ImagingL/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do ataku doszło we wtorek w mieście Hanamaki położonym w prefekturze Iwate na północy Japonii na parkingu przed jedną ze świątyń. Kobieta wyszła z samochodu i wtedy rzucił się na nią niedźwiedź - podał japoński nadawca publiczny NHK. Do zdarzenia doszło na górzystym terenie zamieszkałym przez te zwierzęta.

Atak niedźwiedzia w Japonii

Jak poinformowała miejscowa policja, kobietę z obrażeniami przetransportowano do szpitala. Urzędnicy i lokalni myśliwi rozważają rozstawienie pułapek w celu schwytania niedźwiedzia. Ponadto władze miasta Hanamaki apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożność.

Jak napisał NHK, w mieście rośnie liczba obserwacji niedźwiedzi. Między kwietniem a majem tego roku zgłoszono łącznie 128 obserwacji, co stanowi wzrost o 50 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W ubiegłym miesiącu niedźwiedź wtargnął na teren lotniska w Hanamaki, zmuszając port do tymczasowego zamknięcia pasa startowego. W innym japońskim mieście pojawienie się niedźwiedzia wymusiło zaś zamknięcie ponad 100 szkół.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Złapali niedźwiedzia biegającego po mieście. Są informacje o kolejnym

Coraz więcej ataków

Gwałtownie rośnie w Japonii liczba ataków niedźwiedzi, również na terenach miejskich. Z danych Ministerstwa Środowiska wynika, że w 2025 roku taki incydentów było 238, w tym 13 ze skutkiem śmiertelnym. W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony tych zwierząt w ubiegłym roku odstrzelono ponad 14 tysięcy osobników.

Redagował dd