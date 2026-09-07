Świat Deszcz zalewa Japonię. W mocy alert najwyższego stopnia Agnieszka Stradecka |

Ulewy nawiedziły Japonię, przynosząc powodzie i podtopienia Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Ulewne opady nawiedziły południowo-wschodnią część Japonii. Jak podał krajowy nadawca NHK, w nocy z niedzieli na poniedziałek intensywne opady deszczu dotarły do wielu prefektur, w tym Tokio. Front atmosferyczny niosący ulewy ma w ciągu najbliższych godzin wędrować na północ, nad kolejne regiony.

Najniebezpieczniejsza sytuacja panuje w należącym do prefektury Tokio archipelagu Izu, leżącym na południe od stolicy. W miejscowościach Toshima, Oshima i Niijima obowiązuje najwyższy, piąty stopień ostrzeżeń przed osunięciami się ziemi. Alarm oznaczony kolorem czarnym oznacza konieczność natychmiastowego podjęcia działań, by przetrwać zagrożenie.

Powodzie błyskawiczne i osuwiska

Niebezpieczne ulewy dotknęły nie tylko archipelag Izu. Według japońskiej stacji telewizyjnej Nippon TV w mieście Iwaki w prefekturze Fukushima w wodzie znaleziono dwa pojazdy. Z jednego z nich wyciągnięto kobietę - została przewieziona do szpitala, gdzie stwierdzono zgon. Jak podały japońskie media, osobie znajdującej się w drugim pojeździe udało się wydostać bez obrażeń.

Ulewne deszcze dotknęły również północno-wschodnią część kraju, zakłócając ruch kolejowy i powodując wydanie nakazów ewakuacji dla ponad 60 tysięcy gospodarstw domowych w prefekturze Miyagi.

Stacja NHK podała, że do poniedziałkowego wieczoru dobowa suma opadów może wynieść nawet 300 litrów deszczu na metr kwadratowy w regionie Tokai, 250 l/mkw. w regionie Kanto-Koshin oraz 200 l/mkw. w regionach Tohoku, Kinki i na wyspach Izu. Meteorolodzy ostrzegli, że ulewne deszcze mogą utrzymywać się przez kolejne trzy lub cztery dni.