Świat Trzęsienie ziemi w Japonii. Powodowało problemy z poruszaniem się Krzysztof Posytek |

Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie Źródło: NOAA Science On a Sphere

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wstrząsy zarejestrowano po godzinie 6 polskiego czasu (po godzinie 13 lokalnego czasu) około pięć kilometrów na północny zachód od miasta Omachi w górskim regionie prefektury Nagano, w środowej części wyspy Honsiu, największej w archipelagu. Hipocentrum (hipotetyczny punkt położony w głębi ziemi, od którego rozchodzą się fale sejsmiczne) znajdował się na głębokości około 10 kilometrów. Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS) oceniła siłę trzęsienia na 4,9.

Trzęsienie ziemi w Japonii. Zaplanowali konferencję prasową

Japońska agencja meteorologiczna (JMA), która zajmuje się badaniem trzęsień ziemi w kraju, oceniła jego siłę na 5+ we własnej, siedmiostopniowej skali, znanej jako Shindo. Zgodnie z opisem wstrząsy były na tyle silne, że powodowały problemy z poruszaniem się bez dodatkowego wsparcia, spadanie przedmiotów z półek, a nawet pojawianie się pęknięć w mniej odpornych domach.

Tuż po zarejestrowaniu wstrząsów nie podano informacji o zniszczeniach, nie pojawiło się również ostrzeżenie przed tsunami. Jak podał krajowy nadawca publiczny NHK, cytowany przez Reutersa, w ciągu około dwóch godzin od zdarzenia JMA zorganizuje w sprawie trzęsienia konferencję prasową.

Trzęsienie ziemi w prefekturze Nagano Źródło: USGS

Pacyficzny Pierścień Ognia

Japonia leży na Pacyficznym Pierścieniu Ognia. To strefa otaczającają Ocean Spokojny niemal nieprzerwanie na długości około 40 tysięcy kilometrów, wzdłuż krawędzi płyt tektonicznych. W tym miejscu płyta pacyficzna, największa na Ziemi, styka się z innymi płytami tektonicznymi. W obrębie tej strefy, na granicach płyt, znajdują się rowy oceaniczne, wyspy, a także ponad 450 wulkanów. Występuje tu około 90 procent wszystkich trzęsień ziemi na świecie.