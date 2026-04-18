Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trzęsienie ziemi w Japonii. Powodowało problemy z poruszaniem się

|
Trzęsienie ziemi w prefekturze Nagano
Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie
Źródło: NOAA Science On a Sphere
W sobotę rano polskiego czasu w japońskiej prefekturze Nagano doszło do trzęsienia ziemi. Japońska agencja meteorogiczna wstępnie oceniła jego magnitudę na 5+.

Wstrząsy zarejestrowano po godzinie 6 polskiego czasu (po godzinie 13 lokalnego czasu) około pięć kilometrów na północny zachód od miasta Omachi w górskim regionie prefektury Nagano, w środowej części wyspy Honsiu, największej w archipelagu. Hipocentrum (hipotetyczny punkt położony w głębi ziemi, od którego rozchodzą się fale sejsmiczne) znajdował się na głębokości około 10 kilometrów. Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS) oceniła siłę trzęsienia na 4,9.

Trzęsienie ziemi w Japonii. Zaplanowali konferencję prasową

Japońska agencja meteorologiczna (JMA), która zajmuje się badaniem trzęsień ziemi w kraju, oceniła jego siłę na 5+ we własnej, siedmiostopniowej skali, znanej jako Shindo. Zgodnie z opisem wstrząsy były na tyle silne, że powodowały problemy z poruszaniem się bez dodatkowego wsparcia, spadanie przedmiotów z półek, a nawet pojawianie się pęknięć w mniej odpornych domach.

Tuż po zarejestrowaniu wstrząsów nie podano informacji o zniszczeniach, nie pojawiło się również ostrzeżenie przed tsunami. Jak podał krajowy nadawca publiczny NHK, cytowany przez Reutersa, w ciągu około dwóch godzin od zdarzenia JMA zorganizuje w sprawie trzęsienia konferencję prasową.

Trzęsienie ziemi w prefekturze Nagano
Trzęsienie ziemi w prefekturze Nagano
Źródło: USGS

Pacyficzny Pierścień Ognia

Japonia leży na Pacyficznym Pierścieniu Ognia. To strefa otaczającają Ocean Spokojny niemal nieprzerwanie na długości około 40 tysięcy kilometrów, wzdłuż krawędzi płyt tektonicznych. W tym miejscu płyta pacyficzna, największa na Ziemi, styka się z innymi płytami tektonicznymi. W obrębie tej strefy, na granicach płyt, znajdują się rowy oceaniczne, wyspy, a także ponad 450 wulkanów. Występuje tu około 90 procent wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

Źródło: Reuters, JMA

Źródło zdjęcia głównego: USGS

Udostępnij:
Tagi:
Japoniatrzęsienie ziemi
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Przymrozki
Żółto w części Polski. IMGW ostrzega
Prognoza
Po nikłym deszczu ciepło i pogodnie
Czeka nas ciepły dzień z korzystnym biometem
Prognoza
Pogodna noc
Czeka nas chłodna noc przed ciepłym dniem
Prognoza
Woda przed Pałacem Dożów w Wenecji, listopad 2019 r.
Jak uchronić Wenecję przed zalaniem? Można ją przenieść
Świat
Przed akcją ratunkową humbaka Timmy'ego
Sprowadzili ciężki sprzęt. Akcja ratunkowa na Bałtyku
Świat
Las nieopodal mojego domu
W Polsce dobiega końca era sosny
Arleta Unton-Pyziołek
Deszcz, wiosna, Kraków
Duża zmiana pogody tuż-tuż
Prognoza
Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
"Bóg chaosu" zbliża się do Ziemi. Badacze już się na to szykują
Nauka
Skumulowana średnia suma opadów w drugiej połowie kwietnia (bez burz)
Pojawiły się ostrzeżenia przed suszą
Polska
Siemiatycze
Spotkamy się z wami w Siemiatyczach. Taka będzie pogoda
Prognoza
Woda powodziowa zarwała most na rzece Boardman w amerykańskim stanie Michigan
Zerwany most, zdmuchnięta stodoła i brak perspektyw na poprawę pogody
Świat
Po dziewięciu dniach poszukiwań koreańskie służby złapały wilka, który uciekł z zoo
Szukali go dziewięć dni. Wilk Neukgu złapany
Świat
Gęsta mgła
Piątkowy poranek z alarmami w trzech województwach
Polska
Deszcz i wiatr
Miejscami popada i silniej powieje
Prognoza
Kociak Elmer przed oczyszczeniem z kleju
Uratowali kota. Był cały oblepiony, nie mógł jeść i pić
Świat
Deszczowa noc
W nocy nad Polską przewędruje strefa opadów
Prognoza
Mrówki zabezpieczone w bagażu obywatela Chin
Chciał przemycić mrówki, został skazany na rok więzienia
Świat
Opady deszczu, deszcz
Widać mocniejsze opady deszczu
Prognoza
Wzburzone wody Atlantyku
Załamanie się kluczowego dla Europy systemu? Co mówią analizy
Nauka
Antycyklon nad Europą w czwartek, 16 kwietnia
Antycyklon utworzy blokadę nad Polską. Kiedy zostanie sforsowana
Polska
Upał
Upał wpływa na zachowanie mieszkańców miast
Nauka
Potężne gradobicie w stanie Ohio
"To były kule lodowe rzucane w okna"
Świat
Wyjątkowo sucho w warstwie do 40 cm - dane Clim4Cast
W Polsce jest wyjątkowo sucho
Polska
Przymrozek
IMGW ostrzega przed przymrozkami
Polska
Wiosna, deszcz, pochmurno
Tu może dziś przelotnie popadać
Prognoza
Uszkodzony przez burzę kościół w Wisconsin
Wichura zerwała dach kościoła. "Tak wielkich zniszczeń jeszcze nie widziałem"
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą widzialność może spaść miejscami do 100 metrów
Prognoza
Timmy otrzyma jeszcze jedną szansę na ratunek
Zwrot akcji w sprawie Timmy'ego. Podejmą jeszcze jedną próbę uratowania humbaka
Świat
Tak będzie przemieszczał się pył nad Europą
Pył znad Sahary na naszym niebie. Tu niebo jeszcze zmętnieje
Polska
Tajfun Sinlaku wywołał poważne zniszczenia na wyspie Saipan w archipelagu Marianów Północnych
Sinlaku sunie po Pacyfiku. Amerykańskie wojsko ostrzegło swój personel
Świat
