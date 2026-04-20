Ostrzeżenie przed megatrzęsieniem w Japonii

Do wybrzeży Japonii docierają fale tsunami
Do wybrzeży Japonii docierają fale tsunami
Źródło: Reuters
U wybrzeży Japonii doszło do silnego trzęsienia ziemi. Według krajowej służby meteorologicznej miało ono magnitudę 7,7. Do wybrzeży dotarły fale tsunami, a specjaliści zapowiadają kolejne. Ostrzegają też przed potencjalnym megatrzęsieniem.

Wstrząsy zarejestrowano przed godziną 17 lokalnego czasu (w Polsce było przed godz. 10) u wybrzeży Japonii, około 100 kilometrów na wschód od miasta Miyaki w prefekturze Iwate w północnej części Honsiu, największej wyspy japońskiego archipelagu. Hipocentrum znajdowało się na głębokości około 10 kilometrów.

Japońska Służba Meteorologiczna (JMA) dwukrotnie aktualizowała magnitudę wstrząsów. Początkowo podała, że trzęsienie miało siłę 7,4, potem oceniła ją na 7,5, a następnie na 7,7. Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) oceniła magnitudę wstrząsów na 7,4.

Ostrzeżenie przed megatrzęsieniem

Po trzęsieniu ziemi i licznych wstrząsach wtórnych - magnituda niektórych z nich przekraczała 5 - JMA wydała ostrzeżenie przed megatrzęsieniem ziemi. Agencja ostrzegła, że na zdarzenie powinni przygotować się mieszkańcy 182 miast i miejscowości w siedmiu prefekturach - od Hokkaido na północy po Chibę w obszarze metropolitalnym Tokio w środkowej części Honsiu. JMA zaleciła mieszkańcom tego obszaru śledzenie dalszych komunikatów.

Rząd poinformował, że do godziny 11.45 polskiego czasu ponad 170 tysięcy mieszkańców prefektur Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi i Fukushima otrzymało nakaz ewakuacji. Premier Japonii Sanae Takaichi powiedziała reporterom, że bezpośrednio po trzęsieniu ziemi w centrum zarządzania kryzysowego Kancelarii Premiera utworzono grupę zadaniową.

Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4
Fale tsunami docierają do wybrzeża

Po trzęsieniu ziemi Japońska Służba Meteorologiczna (JMA) wydała ostrzeżenie przed tsunami, ostrzegając przed falami o wysokości do trzech metrów. Jak przekazał publiczny nadawca NHK, najwyższe fale zaobserwowano w porcie Kuji w prefekturze Iwate - miały 80 centymetrów wysokości. W miastach Miyako, Hokkaido i Hachinohe fale miały 40 centymetrów wysokości, a w innych miejscach - poniżej 30 centymetrów.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej po trzęsieniu ziemi JMA zaktualizowała ostrzeżenie przed tsunami. Specjaliści przekazali, że fale docierające do wybrzeży prefektur Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi i Fukushima mogą mieć do metra wysokości.

Do wybrzeży Japonii docierają fale tsunami
Wstrzymane szybkobieżne pociągi, weryfikacja pracy elektrowni atomowych

We własnej, siedmiostopniowej skali intensywności sejsmicznej, znanej jako Shindo, JMA oceniła poniedziałkowe trzęsienie na 5+. Według agencji wstrząsy o takiej sile powodują problemy z poruszaniem się bez dodatkowego wsparcia. Ponadto mogą przewracać się niezabezpieczone meble, a w mniej odpornych domach mogą pojawiać się pęknięcia.

Operator pociągu szybkobieżnego Shinkansen poinformował, że z powodu trzęsienia ziemi został wstrzymany ruch na odcinku między Tokio a stacją Shin-Aomori. Do wstrzymania ruchu kolejowego doszło także w innych rejonach kraju. Operatorzy elektrowni atomowych w Tokio i regionie Tohoku poinformowali, że w związku z trzęsieniem przeprowadzili weryfikację pracy obiektów. Okazało się, że nie wystąpiły żadne nieprawidłowości.

Japonia leży na Pacyficznym Pierścieniu Ognia. To strefa, która otacza Ocean Spokojny niemal nieprzerwanie na długości około 40 tysięcy kilometrów, wzdłuż krawędzi płyt tektonicznych. Charakteryzuje się największą na świecie aktywnością sejsmiczną i wulkaniczną. Występuje tu około 90 procent wszystkich trzęsień ziemi na świecie oraz ponad 450 wulkanów.

Źródło: Reuters, NHK, USGS

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Krzysztof Posytek
