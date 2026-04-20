Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Japonia. Były ostrzeżenia przed tsunami, są przed megatrzęsieniem

|
Trzęsienie ziemi w Japonii
Japonia. Pociąg zatrzymany tuż przed trzęsieniem ziemi
Silne trzęsienie ziemi nawiedziło w poniedziałek Japonię. Miało magnitudę 7,7. Występowały fale tsunami, a teraz zagrożenie stanowi megatrzęsienie ziemi.

Wstrząsy zarejestrowano przed godziną 17 lokalnego czasu (w Polsce było przed godz. 10) u wybrzeży Japonii, około 100 kilometrów na wschód od Miyaki. Miasto to położone jest w prefekturze Iwate w północnej części Honsiu, największej wyspy japońskiego archipelagu. Hipocentrum znajdowało się na głębokości około 10 kilometrów.

Japońska Służba Meteorologiczna (JMA) dwukrotnie aktualizowała magnitudę trzęsienia ziemi. Początkowo podała, że miało siłę 7,4, potem oceniła ją na 7,5, a następnie na 7,7. Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) poinformowała o magnitudzie 7,4.

Rzecznik japońskiego rządu - Minoru Kihara - przekazał na konferencji prasowej, że nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych ani poważnych zniszczeniach.

Trzęsienie ziemi w Japonii. Ostrzeżenia nadal w mocy

Po trzęsieniu ziemi i licznych wstrząsach wtórnych - magnituda niektórych z nich przekraczała 5 - JMA wydała ostrzeżenie przed megatrzęsieniem ziemi. Agencja ostrzegła, że na zdarzenie powinni przygotować się mieszkańcy 182 miast i miejscowości w siedmiu prefekturach - od Hokkaido na północy po Chibę w obszarze metropolitalnym Tokio w środkowej części Honsiu. JMA zaleciła mieszkańcom tego obszaru śledzenie dalszych komunikatów.

Rząd poinformował, że do godziny 11.45 polskiego czasu ponad 170 tysięcy mieszkańców prefektur: Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi i Fukushima otrzymało nakaz ewakuacji. Premierka Japonii Sanae Takaichi powiedziała reporterom, że bezpośrednio po trzęsieniu ziemi w centrum zarządzania kryzysowego Kancelarii Premiera utworzono grupę zadaniową.

Fale tsunami docierają do wybrzeża

Po trzęsieniu ziemi Japońska Służba Meteorologiczna (JMA) wydała ostrzeżenie przed tsunami, ostrzegając przed falami o wysokości do trzech metrów. Jak przekazał publiczny nadawca NHK, najwyższe fale zaobserwowano w porcie Kuji w prefekturze Iwate - miały 80 centymetrów wysokości. W miastach Miyako, Hokkaido i Hachinohe fale miały 40 centymetrów wysokości, a w innych miejscach - poniżej 30 centymetrów.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej po trzęsieniu ziemi JMA zaktualizowała ostrzeżenie przed tsunami. Specjaliści przekazali, że fale docierające do wybrzeży prefektur: Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi i Fukushima mogą mieć do metra wysokości.

W poniedziałek po południu czasu polskiego ostrzeżenia całkowicie zniesiono. Prognozowany jest natomiast wzrost poziomu wody o mniej niż 20 centymetrów.

Wstrzymane szybkobieżne pociągi, weryfikacja pracy elektrowni atomowych

We własnej, siedmiostopniowej skali intensywności sejsmicznej, znanej jako Shindo, JMA oceniła poniedziałkowe trzęsienie na 5+. Według agencji wstrząsy o takiej sile powodują problemy z poruszaniem się bez dodatkowego wsparcia. Ponadto mogą przewracać się niezabezpieczone meble, a w mniej odpornych domach mogą pojawiać się pęknięcia.

Operator pociągu szybkobieżnego Shinkansen poinformował, że z powodu trzęsienia ziemi został wstrzymany ruch na odcinku między Tokio a stacją Shin-Aomori. Do wstrzymania ruchu kolejowego doszło także w innych rejonach kraju. Aktualnie pociągi jeżdżą.

Operatorzy elektrowni atomowych w Tokio i regionie Tohoku poinformowali, że w związku z trzęsieniem przeprowadzili weryfikację pracy obiektów. Okazało się, że nie wystąpiły żadne nieprawidłowości.

Japonia leży na Pacyficznym Pierścieniu Ognia. To strefa, która otacza Ocean Spokojny niemal nieprzerwanie na długości około 40 tysięcy kilometrów, wzdłuż krawędzi płyt tektonicznych. Charakteryzuje się największą na świecie aktywnością sejsmiczną i wulkaniczną. Występuje tu około 90 procent wszystkich trzęsień ziemi na świecie oraz ponad 450 wulkanów.

Źródło: Reuters, NHK, USGS

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Japoniatrzęsienie ziemi
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom