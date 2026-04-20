Świat

Silne trzęsienie u wybrzeży Japonii. Ostrzeżenie przed tsunami

Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4
Wstrząsy odczuwano także w Tokio
Źródło: Reuters
U wybrzeży Japonii doszło do silnego trzęsienia ziemi. Według krajowej służby meteorologicznej miało ono magnitudę 7,5. Eksperci wydali ostrzeżenie przed tsunami.

Wstrząsy zarejestrowano na Oceanie Spokojnym, około 100 kilometrów na wschód od miasta Miyaki w prefekturze Iwate w północnej części Honsiu, największej wyspy japońskiego archipelagu. Hipocentrum znajdował się na głębokości około 10 kilometrów.

Magnitudę wstrząsów określono na 7,5. Początkowo Japońska Służba Meteorologiczna (JMA), która zajmuje się badaniem trzęsień ziemi w kraju, podała, że wynosiła ona 7,4. Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) oceniła siłę trzęsienia na 7,4.

Ostrzeżenie przed tsunami

Japońska Służba Meteorologiczna (JMA) wydała ostrzeżenie przed tsunami. Zgodnie z prognozą do brzegów prefektur Iwate i Aomori w północnej części Honsiu oraz części wyspy Hokkaido mogą dotrzeć fale o wysokości do trzech metrów. Publiczny nadawca NHK poinformował, że fale są już obserwowane u japońskiego wybrzeża. Pokazał też nagranie statków wypływających portu w mieście Hachinohe w prefekturze Aomori w oczekiwaniu na fale.

Ostrzeżenie przed tsunami wydało także amerykańskie Krajowe Centrum Ostrzegania przed Tsunami (NTWC).

Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4
Źródło: USGS

Wstrzymane pociągi, weryfikacja pracy elektrowni atomowych

We własnej, siedmiostopniowej skali intensywności sejsmicznej, znanej jako Shindo, JMA oceniła poniedziałkowe trzęsienie na 5+. Według agencji wstrząsy o takiej sile powodują problemy z poruszaniem się bez dodatkowego wsparcia. Ponadto mogą przewracać się niezabezpieczone meble, a w mniej odpornych domach mogą pojawiać się pęknięcia.

Operator pociągu szybkobieżnego Shinkansen poinformował, że z powodu trzęsienia ziemi został wstrzymany ruch na odcinku między Tokio a stacją Shin-Aomori. Operatorzy elektrowni atomowych w Tokio i regionie Tohoku przekazali, że weryfikują, czy wstrząsy nie spowodowały problemów w obiektach. Operator jednej z elektrowni w Fukuszimie przekazał, że nie zaobserwowano żadnych nieprawidłowości.

Na temat trzęsienia ziemi głos zabrała premier Japonii Sanae Takaichi. W rozmowie z reporterami poinformowała, że rząd powołał specjalną grupę zadaniową. Premier zaapelowała do mieszkańców obszarów, do których mogą dotrzeć fale tsunami, o ewakuację w bezpieczne miejsce.

Japonia leży na Pacyficznym Pierścieniu Ognia. To strefa, która otacza Ocean Spokojny niemal nieprzerwanie na długości około 40 tysięcy kilometrów, wzdłuż krawędzi płyt tektonicznych. Charakteryzuje się największą na świecie aktywnością sejsmiczną i wulkaniczną. Występuje tu około 90 procent wszystkich trzęsień ziemi na świecie oraz ponad 450 wulkanów.

Źródło: Reuters, NHK, USGS

Źródło zdjęcia głównego: USGS

Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Dziennikarz tvnmeteo.pl
