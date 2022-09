Supertajfun sunie na Japonię. Obowiązuje alert, który jest wydawany raz na kilkadziesiąt lat

Nanmadol, niezwykle silny tajfun, sunie w kierunku Japonii. Najpierw ma uderzyć w prefekturę Kagoszima na wyspie Kiusiu. Niebezpieczeństwo, jakie niesie żywioł, zmusiło służby meteorologiczne do ogłoszenia tam specjalnego rodzaju alertu. - Wiatr będzie tak silny, że niektóre domy mogą się zawalić - ostrzegł meteorolog Ryuta Kurora.

Tajfun Nanmadol, który swoją siłą odpowiada huraganowi atlantyckiemu piątej kategorii, uderzy najpierw w wyspę Kiusiu, a następnie skieruje się na Honsiu - główną wyspę archipelagu. Żywioł ma zejść na ląd w niedzielę. Centrum ostrzegania przed tajfunami JTWC sklasyfikowało go jako supertajfun. Może to być najbardziej niszczycielski cyklon tropikalny, jaki uderzył w Japonię w ciągu ostatnich dekad.

Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) wydała w sobotę dla prefektury Kagoszima na Kiusiu specjalne ostrzeżenie. "The Japan Times" wyjaśnia, że to alarm wydawany raz na kilkadziesiąt lat.

14. w tym sezonie tajfun znajdował się w sobotę w odległości około 170 kilometrów na wschód od japońskiej wyspy Minami-Daito. Informowano o wietrze wiejącym z prędkością 198 kilometrów na godzinę, w porywach do 270 km/h.

Nakaz ewakuacji dla dziesiątek tysięcy osób, odwołane loty, zamknięte sklepy

W mieście Kagoszima wydano nakaz ewakuacji dla około 34 tysięcy osób - przekazał japoński publiczny nadawca NHK. Setki weekendowych połączeń lotniczych do i z południowej części Japonii zostało odwołanych. W sobotę odwołano również niektóre połączenia kolejowe.

"Niektóre domy mogą się zawalić"

- Musimy zachować maksymalną ostrożność - ostrzegł, wzywając mieszkańców do szybkiej ewakuacji ze względu na to, iż "jest to bardzo niebezpieczny tajfun".