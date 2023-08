Khanun nadciąga. Porywy wiatru ponad 230 km/h, prawie 800 tysięcy ludzi z nakazem ewakuacji

Tajfun Khanun zbliża się do japońskiej prefektury Okinawa. Wiatr rozpędza się w porywach do 234 kilometrów na godzinę. Władze wezwały do ewakuacji ponad 760 tysięcy osób. Lotnisko Naha w południowej części wyspy zostało zamknięte, odwołano ponad 900 lotów - poinformowały media.

Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała, że we wtorek przed południem czasu lokalnego tajfun Khanun znajdował się w odległości 220 kilometrów na południowy wschód od miasta Naha, stolicy prefektury na południu wyspy. Wiatr w pobliżu centrum tajfunu wieje z prędkością do 162 kilometrów na godzinę, a w porywach do 234 km/h.

Jak podała w poniedziałek amerykańska Administracja Atmosferyczna i Oceaniczna (NOAA), siła żywiołu odpowiadała tego dnia sile huraganu atlantyckiego kategorii czwartej w pięciostopniowej, rosnącej skali.

Ulewny deszcz i wysokie fale

Tajfun przemieszcza się z prędkością ok. 20 km/h w kierunku północno-zachodnim. Służby meteorologiczne przewidują, że znacznie zbliży się do lądu w nocy z wtorku na środę, utrzymując bardzo silną intensywność.

W ciągu najbliższych 24 godzin na terenie prefektury Okinawa spodziewane są opady deszczu do 180 litrów wody na metr kwadratowy i fale o wysokości do 12 metrów.

Wezwanie do ewakuacji dla prawie 800 tysięcy ludzi

W co najmniej sześciu gminach w prefekturze Okinawa zaapelowano do mieszkańców o udanie się do schronów - poinformował portal telewizji NHK. Władze wezwały do ewakuacji ponad 760 tysięcy ludzi. W stolicy ewakuacja dotyczy ponad 315 tys. osób. Na nagraniach z tego miasta opublikowanych przez NHK widać powalone drzewa na ulicach. Urzędy miejskie są zamknięte, a supermarkety skróciły czas pracy. Dotychczas nie ma informacji o ofiarach.

We wtorek zarządzono także ewakuację dla ponad 126 tys. mieszkańców miasta Uruma w centralnej części wyspy i 64 tys. osób w Nago na północy. Podobne zarządzenie wprowadzono w mniejszych miejscowościach. W pozostałych częściach władze zalecają pozostanie w domu i niezbliżanie się do okien.

- Wiele osób pozostaje w domach, ponieważ są wykonane z betonu - powiedział urzędnik departamentu ds. sytuacji kryzysowych, cytowany przez agencję AFP. - Ale prosimy ludzi, którzy mieszkają samotnie lub w drewnianych domach na nisko położonych obszarach, aby rozważyli schronienie się, zanim tajfun nabierze mocy - dodał.

Odwołane setki lotów

Międzynarodowy port lotniczy Naha został zamknięty, odwołano ponad 900 lotów - podała telewizja Asahi.

Zawieszono transport publiczny na całej Okinawie, także połączenia promowe z pobliskimi wyspami.

