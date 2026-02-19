Japonia. Śnieg przysypał trzech mężczyzn, jeden nie żyje

W wielu miejscach w Japonii nieprzerwanie pada śnieg Źródło: Reuters

Intensywne opady śniegu rozpoczęły się w północnej Japonii w środę po południu. W Sapporo, stolicy regionu Hokkaido, w ciągu 24 godzin dosypało go aż 44 centymetry.

Śnieżyce spowodowały spore utrudnienia transportowe. Na lotnisku New Chitose w Sapporo odwołano 135 lotów. Odwołano również 295 połączeń pasażerskich. Trudne warunki pogodowe przyczyniły się także do zamknięcia ponad 300 szkół.

Śnieg przysypał trzy osoby

Jak podał krajowy nadawca NHK, do poważnego wypadku doszło w środę rano w Sapporo. Śnieg zgromadzony na dachu budynku przedsiębiorstwa budowlanego przysypał trzech pracowników. Mężczyźni pracowali przy odśnieżaniu terenu zakładu. Jeden z pracowników zmarł w szpitalu.

Jak opowiadał jeden z uratowanych mężczyzn, na dachu zgromadzone było około metra śniegu. Dodał, że w przeszłości dach magazynu zapadł się po śnieżycach.