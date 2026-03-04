Logo TVN24
Świat

Japonia. Skuter śnieżny przygniótł ośmiolatkę

Ośrodek narciarski w Hakubie (Japonia)
Intensywne opady śniegu w Japonii
Źródło: Reuters
Nie żyje ośmiolatka, która podróżowała z matką skuterem śnieżnym po japońskim ośrodku narciarskim. Podczas jazdy pojazd się wywrócił, przygniatając dziewczynkę.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dziewczynka z australijskiego stanu Queensland zginęła w sobotę 28 lutego przed południem w rejonie ośrodka narciarskiego w miejscowości Hakuba w prefekturze Nagano. Dziecko jechało z matką skuterem śnieżnym. W pewnym momencie maszyna się przewróciła i przygniotła ośmiolatkę. Zabrano ją do szpitala, tam jednak zmarła.

Hakuba Lion Adventure, firma organizująca sobotnią wyprawę, poinformowała w oświadczeniu, że pojazd przewrócił się po wjechaniu na nasyp wzdłuż drogi leśnej. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie tego tragicznego zdarzenia.

Ośrodek narciarski w Hakubie (Japonia)
Ośrodek narciarski w Hakubie (Japonia)
Źródło: Shutterstock

Wycieczka w japońskich górach. Dziewczynka zginęła

W oświadczeniu dyrektor generalny firmy Shinji Wada przekazał, że w matka z córką uczestniczyły w wycieczce, w której udział brały osoby poruszające się na dziewięciu skuterach śnieżnych. W skład wycieczki wchodziło trzech przewodników. Mężczyzna dodał, że przedsiębiorstwo odwołało wszystkie wyprawy by przeprowadzić przegląd procedur bezpieczeństwa.

Rzecznik australijskiego Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu powiedział, że rodzinie udzielona została pomoc konsularna.

To czwarta ofiara śmiertelna wypadków, jakich doświadczyli w tym roku Australijczycy przebywający na terenie japońskich ośrodków narciarskich. W lutym zginęli 22-letnia kobieta oraz 27-letni mężczyzna. W styczniu zmarł nastolatek.

Autorka/Autor: Damian Dziugieł

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

