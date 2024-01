Zabici, zawalone budynki. Wysłano tysiąc żołnierzy do akcji ratunkowej

Japońska agencja odpowiedzialna za zarządzanie kryzysowe zaleciła ewakuację ponad 51 tysięcy mieszkańców pięciu prefektur. Ponad tysiąc osób ewakuowano do bazy Sił Samoobrony Powietrznej w Wajimie. To miasto, gdzie panuje najtrudniejsza sytuacja. Doszło do znacznych pęknięć dróg i pożaru. O pożarach poinformowali też urzędnicy innych miejscowości w prefekturze Ishikawa.