Świat

Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Ostrzeżenie przed tsunami

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 nawiedziło północno-wschodnie wybrzeże Japonii. Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) ostrzega przed tsunami.

W poniedziałek po godzinie 23 lokalnego czasu (po godz. 15 w Polsce) u wschodniego wybrzeża Honsiu, głównej wyspy japońskiego archipelagu, zarejestrowano silne trzęsienie ziemi. Według Japońskiej Agencji Meteorologicznej (JMA) miało ono magnitudę 7,6. Epicentrum znajdowało się 80 kilometrów od wybrzeża prefektury Aomori, na głębokości 50 km.

Agencja poinformowała, że trzęsienie miało poziom 6+ w siedmiostopniowej skali intensywności sejsmicznej.

Trzęsienie ziemi w Japonii. Ostrzeżenie przed tsunami

W związku z trzęsieniem JMA wydała ostrzeżenie przed tsunami dla północno-wschodniego wybrzeża Honsiu, wyspy Hokkaido na północy oraz Kuryli. Największe zagrożenie występuje w północnej części Honsiu i południowej części Hokkaido, gdzie fale mogą mieć do trzech metrów wysokości. Eksperci przekazali, że w Aomori zaobserwowano już falę tsunami o wysokości około 40 centymetrów.

Zespół stacji CNN przebywający w Tokio odczuł silne wstrząsy, miały trwać ponad 30 sekund.

Nie odnotowano żadnych nieprawidłowości w elektrowniach jądrowych - poinformowały przedsiębiorstwa Tohoku Electric Power i Hokkaido Electric Power. Pierwsza z firm przekazała jednak, że tysiące osób pozostawało bez prądu.

W Japonii odnotowuje się kilkadziesiąt wstrząsów każdego miesiąca - rocznie nawet 1,5 tys., z czego ogromna większość jest niewyczuwalna dla ludzi. Kraj dysponuje zintegrowanym systemem zapobiegania katastrofom.

Źródło: USGS

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: Reuters, EMSC, NHK World, PAP

JaponiaTrzęsienia ziemiTsunami
