Świat Seria ataków niedźwiedzi w Japonii. Są ranni Anna Bruszewska |

Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii Źródło: Reuters

Policjanci wraz z członkami stowarzyszenia myśliwskiego prowadzili we wtorek poszukiwania zaginionej kobiety. Przeczesywali górzysty teren położony niedaleko miasta Shiwa w prefektura Iwate, gdy zaatakował ich niedźwiedź. 56-letni funkcjonariusz doznał obrażeń twarzy zadanych przez pazury - podał w czwartek japoński nadawca telewizyjny NHK. Dodał, że niedźwiedzia zastrzelono na miejscu.

Chwile później, w odległości kilkudziesięciu metrów od miejsca tego zdarzenia, odnaleziono ciało poszukiwanej. Policja przeprowadziła wstępną analizę zwłok. Wynikało z niej, że kobieta prawdopodobnie została rozszarpana przez niedźwiedzia.

Niedźwiedź zaatakował policjanta

Policjanci z prefektury Iwate ustalili we wtorek, że dzień wcześniej doszło do podobnego incydentu. Podczas przeszukiwania tego samego terenu lokalny strażak-ochotnik został zaatakowany przez niedźwiedzia. Mężczyzna podjął walkę z dzikim zwierzęciem, dzięki czemu udało mu się uciec bez obrażeń.

Strażak w rozmowie z NHK przekazał, że gdy pysk niedźwiedzia znalazł się tuż przy jego twarzy, był przekonany, że zginie. Jak relacjonował, był przerażony, lecz desperacko się bronił i - choć nie pamięta szczegółów - w jakiś sposób zdołał uciec.

Władze prefektury apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wchodzenia na tereny górskie, gdyż o tej porze roku niedźwiedzie, które wybudziły się z hibernacji, poszukują pożywienia.

Ostrzeżenie przed niedźwiedziami w Japonii Źródło: ImagingL/Shutterstock

Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.

Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.

Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.

Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.

Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.

Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.

Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.