Seria ataków niedźwiedzi w Japonii. Są ranni
Policjanci wraz z członkami stowarzyszenia myśliwskiego prowadzili we wtorek poszukiwania zaginionej kobiety. Przeczesywali górzysty teren położony niedaleko miasta Shiwa w prefektura Iwate, gdy zaatakował ich niedźwiedź. 56-letni funkcjonariusz doznał obrażeń twarzy zadanych przez pazury - podał w czwartek japoński nadawca telewizyjny NHK. Dodał, że niedźwiedzia zastrzelono na miejscu.
Chwile później, w odległości kilkudziesięciu metrów od miejsca tego zdarzenia, odnaleziono ciało poszukiwanej. Policja przeprowadziła wstępną analizę zwłok. Wynikało z niej, że kobieta prawdopodobnie została rozszarpana przez niedźwiedzia.
Niedźwiedź zaatakował policjanta
Policjanci z prefektury Iwate ustalili we wtorek, że dzień wcześniej doszło do podobnego incydentu. Podczas przeszukiwania tego samego terenu lokalny strażak-ochotnik został zaatakowany przez niedźwiedzia. Mężczyzna podjął walkę z dzikim zwierzęciem, dzięki czemu udało mu się uciec bez obrażeń.
Strażak w rozmowie z NHK przekazał, że gdy pysk niedźwiedzia znalazł się tuż przy jego twarzy, był przekonany, że zginie. Jak relacjonował, był przerażony, lecz desperacko się bronił i - choć nie pamięta szczegółów - w jakiś sposób zdołał uciec.
Władze prefektury apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wchodzenia na tereny górskie, gdyż o tej porze roku niedźwiedzie, które wybudziły się z hibernacji, poszukują pożywienia.
Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?
Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:
- Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.
- Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.
- Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.
- Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.
- Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.
- Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.
- Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.
Źródło: NHK, tvnmeteo.pl
