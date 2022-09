Są lekkie i wykonane z włókna szklanego. W Japonii będą rozdawać dzieciom parasole

Jak donosi japoński dziennik Mainichi Shimbun, władze miasta Kumagaya, położonego w prefekturze Saitama, opracowały parasol, który chroni przed deszczem, a także przez słońcem. Ma to być sposób ochrony dzieci przed zmienną pogodą w tym kraju. Gazeta okrzyknęła Kumagaya najgorętszym miastem, bowiem odnotowano tam przez wiele dni temperaturę rzędu 35 stopni Celsjusza.

Parasole do zadań specjalnych

Władze miasta zachęcają uczniów do korzystania z parasoli w drodze do i ze szkoły, aby uniknąć udaru cieplnego. Jest to także sposób, aby zachować odpowiedni dystans w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dzięki temu będzie można wyeliminować konieczność noszenia maseczek.