Rozległy pożar, tysiące ewakuowanych. "To było jak wybuch wulkanu"

Japońska wyspa Honsiu od środy mierzy się z potężnym żywiołem. Strażacy przekazali, że co najmniej jedna osoba straciła życie w wyniku pożaru, tysiące innych musiało się ewakuować. Na północnym wschodzie wyspy zniszczenia już są ogromne, a ogień wciąż rozprzestrzenia się w niezwykle szybkim tempie.

Trwający od środy pożar lasów w północno-wschodniej części największej japońskiej wyspy Honsiu strawił do niedzieli około 1,8 tysięcy hektarów lasów - poinformował publiczny nadawca NHK. Zginęła co najmniej jedna osoba.

W rejonie miasta Ofunato w prefekturze Iwate wydano nakazy ewakuacji dla ponad 4,5 tys. osób, z czego 1,2 tys. już przeniosło się do miejsc schronienia. Decyzję wydano, ponieważ przez ostatnie trzy dni pożar rozprzestrzenił się na co najmniej dwa razy większy obszar. Władze poinformowały o tym, że ponad 80 domów zostało zniszczonych. Zamknięto szkoły, a część połączeń pociągowych została zawieszona.

- To było jak wybuch wulkanu. Płomienie wznosiły się w niebo z ogromną siłą. To było przerażające - powiedziała stacji NHK 67-letnia kobieta, która została zmuszona do ewakuacji.