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Japonia. Rekordowy wrzesień. Takiej serii nie zanotowano od ponad wieku

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Deszczowa aura we wtorek 29 września w Tokio
Do Japonii zbliża się tajfun Dujuan
Źródło wideo: Tokyo Metropolitan Government Bureau of Port and Harbor/Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FRANCK ROBICHON
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Najdłuższą w historii serię deszczowych dni odnotowano w Tokio. Wtorek był 34 dniem z rzędu, gdy w centrum japońskiej stolicy pojawił się deszcz. W mieście spadło ponad trzy razy więcej deszczu niż zazwyczaj we wrześniu.

Nad Japonią, od wyspy Kiusiu po Hokkaido, utrzymuje się stacjonarny, deszczowy front. Krajowy nadawca NHK przekazał, że we wtorek w centrum Tokio padało już 34 dzień z rzędu. To najdłuższa seria dni z opadami od początku prowadzenia obserwacji w 1886 roku. Poprzedni rekord pochodził z przełomu czerwca i lipca 2019 r. - wynosił 33 dni.

El Nino i zmiany klimatu

Masayuki Kyoda, urzędnik Japońskiej Agencji Meteorologicznej (JMA), powiedział agencji AFP, że wyjątkowo deszczowa aura jest częściowo związana ze zjawiskiem El Nino, które w tej części świata stabilizuje fronty atmosferyczne. Według JMA, od września do poniedziałku w centrum Tokio spadło 629 litrów deszczu na metr kwadratowy, czyli prawie trzy razy więcej niż wynosi średnia.

Deszczowa aura we wtorek 29 września w Tokio
Deszczowa aura we wtorek 29 września w Tokio
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FRANCK ROBICHON

Jak wynika z raportu JMA opublikowanego w ubiegłym roku, zmiany klimatu mają długoterminowy wpływ na pogodę w Japonii, między innymi poprzez zwiększenie opadów. Częstszy deszcz oznacza także mniej słonecznych godzin, co może mieć negatywny wpływ na rośliny uprawne.

Japonia od kilku tygodni mierzy się ze skutkami ulew, burz tropikalnych i tajfunów. W połowie miesiąca nad krajem przeszedł tajfun Dujuan. W powodziach i osuwiskach błotnych zginęło wtedy dziesięć osób, a występujące z brzegów rzeki dewastowały domy. W czwartek w okolice archipelagu Izu, który leży na południe od Tokio, ma przemieścić się silna burza tropikalna Surigae, niosąca kolejne ulewy.

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Sezon tajfunów w Japonii przypada na okres od maja do października, osiągając szczyt w sierpniu i wrześniu. Rocznie na północno-zachodnim Pacyfiku powstaje średnio około 25 cyklonów, z czego kilkanaście zbliża się do Wysp Japońskich, a średnio trzy uderzają bezpośrednio w ląd.

Źródło: AFP, NHK, PAP
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Tagi:
Japoniadeszcz
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