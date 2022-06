Rekordowe upały w Tokio. Najgorętszy czerwiec w historii

Mieszkańcy Tokio zmagają się z rekordową falą czerwcowych upałów. Przez pięć dni z rzędu temperatura przekroczyła 35 stopni Celsjusza. By się schłodzić, mieszkańcy korzystają z klimatyzatorów, ale rodzi to obawy, że zabraknie prądu.

Rekordowy początek lata

Jak wskazuje Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA), tegoroczny czerwiec jest najgorętszy od co najmniej 1875 roku, kiedy to zaczęto prowadzenie obserwacji meteorologicznych. Jak wynika z danych archiwalnych, o tej porze roku średnia temperatura maksymalna wynosi 28,3 st. C. W środę prognozowane jest niemal 10 stopni więcej, a to nie koniec upałów. W czwartek i piątek termometry w Tokio pokażą maksymalnie 36 st. C, zaś temperatury powyżej 30 stopni utrzymają się przynajmniej do następnego tygodnia.