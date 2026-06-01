Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ranni i odwołane loty. Do Japonii zbliża się silna burza

|
Burza Jangmi
Burza tropikalna Jangmi zmierza w kierunku Japonii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: worldview.earthdata.nasa.gov
Burza tropikalna Jangmi sunie w kierunku Japonii. Żywioł przynieść ma ze sobą obfite opady deszczu i niezwykle silne porywy wiatru. Japońska Agencja Meteorologiczna ostrzega przed możliwymi podtopieniami.

W poniedziałek około godziny 14 lokalnego czasu (w Polsce była godzina 7) burza Jangmi poruszała się na północ z prędkością 20 kilometrów na godzinę. Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) poinformowała, że późnym wieczorem żywioł uderzyć ma w Okinawę, największą wyspę archipelagu Riukiu. Niesie ze sobą silny wiatr, którego porywy na wyspach Okinawa i Amami mogą we wtorek przekraczać 160, a nawet 180 kilometrów na godzinę. Podczas burzy ma też intensywnie padać deszcz. Japońska telewizja NHK podała, że w ciągu najbliższej doby na Okinawie i Amami spadnie do 250 litrów wody na metr kwadratowy.

JMA wydała ostrzeżenia meteorologiczne i apeluje do mieszkańców zagrożonych terenów o zachowanie ostrożności, ponieważ może dojść do zniszczeń, podtopień i osuwisk.

Klatka kluczowa-469461
Burza tropikalna Jangmi zmierza w kierunku Japonii
Źródło: Reuters

Odwołane loty, ranne osoby

Zbliżająca się do lądu burza generuje silny wiatr. W poniedziałek rano wiało tak mocno, że strażacy z Naha, miasta położonego w prefekturze Okinawa, mieli pełne ręce roboty. Usuwali tam powalone przez silny wiatr drzewa i gałęzie, pomagali też w naprawach uszkodzonych słupów energetycznych. Jak podała NHK, dwie osoby zostały ranne po tym, jak zostały przewrócone przez silne podmuchy wiatru.

Z powodu zbliżającego się żywiołu odwołano w poniedziałek około 400 lotów, głównie z i do Okinawy. Wstrzymano również ponad 160 lotów zaplanowanych na wtorek. Utrudnienia mogą dotknąć również szybkich pociągów Shinkansen. Operator linii Tokaido Shinkansen ostrzegł o możliwych utrudnieniach w kursowaniu od wtorkowej nocy do środy.

Burza Jangmi
Burza Jangmi
Źródło zdjęcia: worldview.earthdata.nasa.gov
Źródło: Reuters, NHK, The Japan Times
ZOBACZ TAKŻE:
32 min
pc
"Przełom w leczeniu". Skorzystała z niego Serena Williams
Joanna Kryńska
28 min
pc
Nie licz, że to samo przejdzie. Pierwsze minuty są najważniejsze
TVN24
45 min
pc
Zapobiega nowotworom, ale mało kto z niej korzysta
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Japoniaburza
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
shutterstock_2453355995
Zamieszanie z apteczkami w samochodzie. Czy kierowcom przybył nowy obowiązek
BIZNES
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Adwokat aresztowany. "Sprawa jest szokująca"
TVN24
Porzucił wózek i złapał stopa
Złapał stopa, porzucił w aucie roczną córkę
TVN24
Grenlandia
Trzy żądania USA wobec Grenlandii i "każde problematyczne"
Sebastian Zakrzewski
Policjanci odnaleźli skradzione auto
Zostawiła kluczyki, auto warte 400 tysięcy odjechało na jej oczach
Wyszków
Czapka należała do więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego
Niezwykłe znalezisko w szkole. Próbują rozwikłać tajemnicę
TVN24
Członkowie Zespołu Ewakuacji Medycznej wchodzą na pokład samolotu
Samolot specjalny wyruszył po Klaudię
TVN24
Karol Nawrocki
Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu
TVN24
Dua Lipa i Callum Turner
Huczne wesele gwiazdy. Media o umowach o poufności zawieranych z mieszkańcami
TVN24
58-letni lekarz oskarżony
Były poseł i lekarz oskarżony o korupcję. Chce poddać się karze
TVN24
Donald Trump
Co ma powstać na dachu sali balowej? Trump pokazał wizualizacje
TVN24
Airbus A330, Hainan Airlines, Moskwa
Zakręcają kurek z paliwem dla samolotów. Decyzja po atakach na rafinerie
BIZNES
Dostarczała kwiaty na Dzień Matki (zdjęcie ilustracyjne)
Niosła kwiaty na Dzień Matki. Dostała cios w plecy, upadła
TVN24
skl
Są kandydaci na sędziego Trybunału Konstytucyjnego
TVN24
2905N000X CNB SWIERCZEK CHWILOWKA BLASZCZAKA +-0085
"Narracja polityków prawicy po prostu nie jest zgodna z prawdą"
TVN24
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Ksiądz Wodniak ponownie wpisany do rejestru pedofili. "Poczułem ulgę"
TVN24
Burza, piorun
Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnych częściach kraju
Polska
Tomasz Siemoniak
Sprawa zatrzymanego adwokata. Siemoniak: zdumiewające
TVN24
"Tak działa legalny bat na Prezydenta RP"? Sprawdzamy
FAŁSZ750 tysięcy e-podpisów, czyli "legalny bat" na prezydenta? Sprawdzamy
Gabriela Sieczkowska
Dwa mecze reprezentacji polski na Stadionie Narodowym (zdjęcie ilustracyjne)
Mecz z Nigerią na Narodowym. Jak dojechać i wrócić ze stadionu?
WARSZAWA
Tak zmieni się otoczenie palmy na Rondzie de Gaulle'a
Rondo de Gaulle'a jak wyspa z palmą
WARSZAWA
Łukasz Miśkiewicz, burmistrz Pionek
Chcieli odwołać burmistrza. Są wyniki referendum
Pionki
benzyna dystrybutor stacja shutterstock_2745499301
Ceny paliw we wtorek. Tyle zapłacimy na stacjach
Wystawa "Andrzej Wajda. Artysta, obywatel, senator"
Kontrowersje wokół wystawy w Senacie, NCK odpowiada
TVN24
Widok na szczyt Bieszczadzki z Połoniny Caryńskiej, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wetliny
Czek Turystyczny na podróże w Polsce. Kto może liczyć na dofinansowanie wakacji
BIZNES
24 min
repo cnb Świerczek
PremieraPolecieliśmy do Seulu sprawdzić, za co Polska płaci ogromne raty
Piotr Świerczek
imageTitle
Kolejny rozdział pięknego snu. Chwalińska walczy o ćwierćfinał
RELACJA
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Znany adwokat w areszcie. Informował o zamachach, chciał wrobić niewinne osoby
Robert Zieliński
6 min
pc
Wydanie z 31.05.2026
TVN24
matka dziecko noworodek shutterstock_2038530002
Miało być szczęście, a jest życie bez sił. "Nie może tak być"
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom