Pumeks pokrył plaże w Okinawie. "Nie da się tu pływać"

Na nagraniu opublikowanym w piątek (29 października) przez jednego z mieszkańców Okinawy widać plażę pokrytą szarym pumeksem powstałym z silnie gazującej, pienistej lawy. Według ekspertów pokonał on w wodzie ponad półtora tysiąca kilometrów z wyspy Ogasawara na Pacyfiku, na której w sierpniu doszło do erupcji wulkanu. Jak podają japońskie media NHK, władze rozpoczęły usuwanie pumeksu z plaż, a także z portów rybackich.

Okinawa, pumeks na plaży i w morzu. Sytuacja jest "katastrofalna"

- Początkowo myślałam, że to romantyczne, że pumeks z sierpniowej erupcji wulkanu dotarł aż do zachodniego wybrzeża prefektury Okinawa. Ale po upływie dnia, dwóch, kiedy warstwa pumeksu ma grubość prawie metra, pomyślałam, że to poważny problem. Zdałam sobie sprawę, że to nie jest romantyczne, ta sytuacja jest katastrofalna - powiedziała Ogimi Village, która mieszka w pobliżu miasteczka Kunigami.