Ponad tysiąc strażaków walczy z ogniem. "Jestem gotowy ewakuować się w każdej chwili"

Japonia
Pożary szaleją na północy Japonii
Źródło: ENEX
Strażacy walczą z pożarami, które trawią północne regiony Japonii. Walkę z ogniem utrudnia susza i silny wiatr. W akcję zaangażowane są Japońskie Siły Samoobrony.

Pożary szaleją na północy Japonii od pięciu dni. Jak podała w niedzielę agencja informacyjna Reuters, władze wysłały 1400 strażaków i stu żołnierzy Japońskiej Siły Samoobrony do walki z ogniem, który trawi lasy w rejonie miasta Otsuchi położonego w prefekturze Iwate. Ogień pochłonął obszar o powierzchni ponad 1300 hektarów.

Wydano nakaz ewakuacji

Pożary zagrażają dzielnicom mieszkalnym miasta Otsuchi, które w marcu 2011 roku straciło prawie jedną dziesiątą swojej populacji w wyniku jednej z największych katastrof naturalnych w Japonii - trzęsienia ziemi i tsunami.

Władze wydały nakaz ewakuacji 3233 mieszkańcom, co stanowi około jedną trzecią populacji Otsuchi.

Japonia
Japonia
Źródło: ENEX

- Chociaż Japońskiej Siły Samoobrony walczą z pożarami z powietrza [za pomocą śmigłowców -red.], sucha pogoda i wiatr sprzyjają rozprzestrzenianiu się ognia - powiedział burmistrz Otsuchi, Kozo Hirano na konferencji prasowej.

Niektórzy mieszkańcy używali węży ogrodowych do polewania wodą swoich domów i okolicznych roślin, mając nadzieję na powstrzymanie płomieni. - Jestem gotowy ewakuować się samochodem w każdej chwili. Ogień nas nie dogoni, ponieważ nie przemieszcza się tak szybko jak tsunami - powiedział 67-letni mieszkaniec Shigeki Fujiwara.

Czekają na deszcz

Według Japońskiej Agencji Meteorologicznej, w niektórych częściach południowego wybrzeża prefektury Iwate, gdzie leży Otsuchi, spodziewane są opady deszczu.

Klatka kluczowa-390175
Pożary szaleją na północy Japonii
Źródło: ENEX

Wybuchają kolejne pożary

W niedzielę wybuchły dwa kolejne pożary - jeden w mieście Kitakata (prefektura Fukushima), a drugi w Nagaoka (prefektura Niigata). Jak donoszą eksperci, ogień z łatwością się rozprzestrzenia, ponieważ jest sucho i wieje silny wiatr. Takie warunki sprawiają, że trudno jest opanować żywioł.

Jak podał japoński nadawca publiczny NHK, władze miasta Kitakata wydały nakaz ewakuacji 458 mieszkańcom. Do ugaszenia tego pożaru wysłano śmigłowiec gaśniczy.

Choć w Japonii pożary lasów zdarzają się stosunkowo rzadko w porównaniu z innymi częściami świata, zmiany klimatyczne zwiększają ich częstotliwość.

