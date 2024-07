37 stopni przed południem, a będzie jeszcze goręcej

Blisko 40 stopni

Gorąco było od samego rana. O godzinie 11.30 czasu lokalnego w mieście Daigo w prefekturze Ibaraki temperatura wzrosła do 37,5 stopni Celsjusza. Wysokie wartości na termometrach pojawiły się także w mieście Hamamatsu w prefekturze Shizuoka - 37,4 st. C - oraz w centrum Tokio, gdzie zanotowano 36,1 st. C. W ciągu dnia temperatura może wzrosnąć do nawet 39 st. C.