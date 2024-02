Wiosna zajrzała do Japonii. "Wczoraj było zimno, a dziś już jest ciepło"

Japonię nawiedziła fala ciepła. We wtorek w Tokio na termometrach pojawiła się wartość 23,7 stopni Celsjusza, typowa raczej dla maja niż dla lutego. Ocieplenie nie potrwa jednak długo.

Pierwszy podmuch wiosny zawitał we wtorek do Japonii. Z południa nad kraj napłynęło ciepłe powietrze, przynosząc wyższe temperatury, najbardziej odczuwalne na obszarach położonych w sąsiedztwie Oceanu Spokojnego.

Krótki okres ciepła

Ciepła aura nawiedziła Tokio, gdzie w centralnych dzielnicach temperatura wzrosła do 23,8 stopni Celsjusza - jest to wartość charakterystyczna bardziej dla maja, a nie lutego. Pogoda skłoniła wielu mieszkańców i turystów do zdjęcia wierzchnich warstw, a niektórzy skusili się nawet na lody.