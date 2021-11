Japonia. Pumeks dryfuje po morzu. To "nowy rodzaj katastrofy wulkanicznej"

Japonia, pumeks na plażach i morzu

Kawałki pumeksu powstały w wyniku erupcji podwodnego wulkanu w pobliżu wysp Ogasawara w sierpniu i w ciągu dwóch miesięcy dotarły do brzegów Okinawy i innych, mniejszych japońskich wysp. Ten sam wulkan wybuchł w 1986 roku, ale tegoroczna erupcja była znacznie silniejsza, a warstwa kamieni pumeksu pokryła porty i plaże, co można nazwać "nowym rodzajem katastrofy wulkanicznej" - ocenia Japan News. Zwraca przy tym uwagę na obawy, że pumeks, niesiony prądami morskimi, dotrze do wysp Kiusiu, Honsiu i Sikoku. Władze Okinawy zmobilizowały ciężkie maszyny do zbierania kawałków pumeksu, które nagromadziły się w portach, by je następnie wywieźć. Rząd centralny obiecał wsparcie finansowe, ale zdaniem Japan News powinien również dostarczyć potrzebne materiały i zapewnić pomoc ekspertów.