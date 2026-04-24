Świat Ogień wciąż się rozprzestrzenia. "Nie wiem, gdzie się schronić" Krzysztof Posytek

Pożary trawią miasto Otsuchi w Japonii Źródło: Reuters

W środę w mieście Otsuchi w prefekturze Iwate w północnej części Honsiu, największej wyspy japońskiego archipelagu, wybuchły dwa duże pożary lasów. Jeden pojawił się na górzystym terenie Kozuchi, a drugi wybuchł około dwie godziny później na obszarze Kirikiri, około 10 kilometrów na północny wschód od pierwszego.

Tysiące ludzi ewakuowanych

W piątkowy poranek lokalnego czasu oba pożary wciąż nie zostały opanowane, a według szacunków objęły obszar o powierzchni niemal 1200 hektarów. Co gorsza, ogień zaczął się rozprzestrzeniać w kierunku terenów mieszkalnych. Z tego powodu władze wydały nakazy ewakuacji - łącznie swoje domy musiały opuścić już ponad trzy tysiące osób. Część mieszkańców Otsuchi nie kryło przerażenia zaistniałą sytuacją.

- Nie wiem, gdzie się schronić. Myślę tylko o tym, co mamy robić. Mam bardzo małe dziecko. Próbuję coś wymyślić, jak zapewnić mu bezpieczeństwo - powiedział jeden z mieszkańców. - Gdzie nie pójdziesz, tam katastrofa z pożarem albo tsunami. Jestem w stanie spać, ale jestem bardzo przestraszony - przyznał drugi.

Władze Otsuchi przekazały w piątek rano, że w czterech schronach na terenie miasta skryło się łącznie ponad 300 osób. Jedna z placówek została zamknięta w piątek z powodu zbliżającego się ognia.

Nie widać szansy na poprawę

Pożary w Otsuchi są drugimi największymi w ostatnich dekadach w Japonii. Strawiły łącznie niemal 1200 hektarów roślinności, ustępując jedynie pożarowi Ofunato z 2025 roku, w wyniku którego spłonęło około 2900 hektarów. Miejscowe obserwatorium meteorologiczne przekazało, że w rejonie miasta Otsuchi jest bardzo sucho, a w najbliższym czasie nie zapowiada się na zmianę sytuacji.

