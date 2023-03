Japonia. Nowy gatunek orchidei. Kwiat wygląda, jakby był zrobiony ze szkła

Gatunek orchidei - do tej pory nieznany, choć należący do jednej z najbardziej popularnych rodzin storczyków - odkryli botanicy w Japonii. Tajemnice tych roślin, o delikatnych kwiatach wyglądających jak zrobione ze szkła, naukowcy badali przez 10 lat. Opisują je jako "botaniczne klejnoty".

Badacze odkryli w Japonii nowy gatunek orchidei, o tak delikatnych i kruchych kwiatach, że wyglądają jak zrobione ze szkła. Opisując swój sukces w czasopiśmie naukowym "Journal of Plant Research" podkreślili, że to ważne przypomnienie, by nie ulegać złudzeniu, że "wszystko już wiemy", bo kolejne takie niespodzianki mogą kryć się tuż pod naszym nosem.